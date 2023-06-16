بيرهالتر يستعيد مهمة تدريب المنتخب الأميركي

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة بعد أن استعان الاتحاد الأميركي للعبة بشركة استشارية لإجراء بحث عالمي عن مدرب لقيادة المنتخب نحو نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة مع المكسيك وكندا.

قال المدير الرياضي للاتحاد مات كروكر "عندما بدأت هذا البحث، انصب تركيزي على العثور على شخص لديه الرؤية الصحيحة لنقل هذا البرنامج إلى آفاق جديدة في عام 2026".

وتابع "يمتلك غريغ هذه الرؤية، بالإضافة إلى الخبرة وعقلية التطور داخل وخارج أرض الملعب لدفع هذا الفريق إلى الأمام".

ولم يُجدد عقد بيرهالتر (49 عامًا) نهاية العام الماضي على الرغم من أنه قاد بلاده إلى الدور ثمن النهائي في مونديال قطر قبل خسارته أمام هولندا 1-3.

وكان بيرهالتر في قلب خلاف حاد مع مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني جيوفاني رينا وعائلته. وأدى ذلك إلى تحقيق أجراه الاتحاد الأميركي في مزاعم العنف المنزلي في عام 1991 التي تورط فيها المدرب وصديقته التي أصبحت زوجته الآن.

ويعتقد أن عائلة رينا كانت خلف تحريك القضية انتقاماً من بيرهالتر الذي كان زميل كلاوديو رينا، والد جيوفاني، في المنتخب الوطني.

وخلص التقرير المتعلق بالمشاجرة الجسدية والذي لم ينكره بيرهالتر، إلى أنه "لا يوجد أي عائق قانوني لتوظيفه".

قال بيرهالتر "أريد أن أشكر مات والاتحاد الاميركي للثقة التي وضعوها بي. أنا ممتن لمنحي الفرصة للبناء على إنجازاتنا في كأس العالم والمساهمة في الفترة المقبلة المثيرة لكرة القدم في بلدنا".

وتابع "لقد عمل الفريق بأكمله من اللاعبين والموظفين بجهد كبير لإثبات هويتنا داخل وخارج الملعب. نتطلع إلى مواصلة رحلتنا معًا لجعل جماهيرنا وأمّتنا فخورة".

وفي غياب بيرهالتر، تولى مساعده السابق الإنكليزي-الأميركي أنتوني هادسون مؤقتاً المهام الفنية، لكنه غادر الشهر الماضي للتعاقد مع نادي المرخية القطري، ليتسلم براين جوزيف كالاهان المنصب بدلاً منه، علمًا ان الأخير عمل أيضًا ضمن الطاقم التدريبي لبيرهالتر.

رغم عودة بيرهالتر، سيشرف كالاهان على المنتخب في نهائي دوري أمم الكونكاكاف الأحد في لاس فيغاس وكأس الكونكاكاف الذهبية التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الحالي، وفق ما أعلن بيان الاتحاد.