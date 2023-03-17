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كرة القدم

بيدري يخرج من قائمة المنتخب الإسباني

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غادر متوسط ميدان نادي برشلونة بيدري قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم بسبب الإصابة وسيتم تعويضه بلاعب آخر في الساعات المقبلة.

reuters

وأعلن اليوم الجمعة مدرب إسبانيا الجديد لويس دي لا فوينتي عن تشكيلة إسبانيا لانطلاق تصفيات يورو 2024. 


 

برشلونة المنتخب الإسباني بيدري
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