بيدري يخرج من قائمة المنتخب الإسباني

من قبل beIN SPORTS March 17, 2023 21:05 غادر متوسط ميدان نادي برشلونة بيدري قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم بسبب الإصابة وسيتم تعويضه بلاعب آخر في الساعات المقبلة.