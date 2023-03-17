بيدري يخرج من قائمة المنتخب الإسباني من قبل beIN SPORTS March 17, 2023 21:05 غادر متوسط ميدان نادي برشلونة بيدري قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم بسبب الإصابة وسيتم تعويضه بلاعب آخر في الساعات المقبلة. reuters وأعلن اليوم الجمعة مدرب إسبانيا الجديد لويس دي لا فوينتي عن تشكيلة إسبانيا لانطلاق تصفيات يورو 2024. 🔴 OFICIAL | Pedri, jugador del FC Barcelona, desconvocado para los próximos dos partidos de la Selección Española. ▶️ En las próximas horas se valorará la posibilidad de convocar a otro futbolista en su lugar. ℹ️ Más información: https://t.co/XYtu50yt7g pic.twitter.com/f4hb0jB4ew — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) March 17, 2023 برشلونة المنتخب الإسباني بيدري السابق بلماضي يعلن عن قائمة المنتخب ا اقرأ التالي - آخر الأحداث March 17, 2023 21:58 شباب بلوزداد يفوز على الزمالك ويبلغ ربع النهائي March 17, 2023 21:08 العربي يصعد إلى الصدارة مؤقتاً March 17, 2023 21:05 بيدري يخرج من قائمة المنتخب الإسباني March 17, 2023 20:14 ليفاندوفسكي في لقاء خاص مع beIN SPORTS March 17, 2023 18:55 الأهلي يعود بفوز كبير من أرض القطن الكاميروني March 17, 2023 17:51 بلماضي يعلن عن قائمة المنتخب الجزائري March 17, 2023 17:09 فينالدوم ضمن التشكيلة الأولى لهولندا بقيادة كومان March 17, 2023 17:05 فليك يستبعد سانيه وروديغر وغوندوغان March 17, 2023 15:40 الترجي التونسي يضمن بلوغه ربع النهائي March 17, 2023 14:48 دي لا فوينتي يعلن تشكيلة إسبانيا لتصفيات يورو 2024