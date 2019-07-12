بيتر كراوتش يضع حداً لمسيرته الكروية

واتخذ كراوتش الذي أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوف بيرنلي، قرار الاعتزال عن 38 عاما في مسيرة احترافية بدأها عام 1998 مع توتنهام لكنه انتظر حتى عام 2000 لتسجيل بدايته على صعيد الدوري الإنكليزي (درجة أولى) مع كوينز بارك رينجرز، قبل أن يتنقل بعدها بين الكثير من الفرق، أبرزها ليفربول وتوتنهام مجددا وستوك سيتي.

ودافع كراوتش عن ألوان المنتخب الإنكليزي في 42 مباراة، أولها يعود إلى آيار/مايو 2005 ضد كولومبيا، في طريقه لتسجيل 22 هدفاً بقميص "الأسود الثلاثة".

وأعلن المهاجم العملاق (2.01 م) قراره الاعتزال في حسابه على تويتر، بالقول "بعد الكثير من المداولات هذا الصيف، قررت أن أعتزل كرة القدم! لعبتنا الرائعة التي منحتني كل شيء. أنا ممتن للغاية لكل من ساعدني في الوصول إلى هناك (القمة) والبقاء لفترة طويلة".

وأردف "لو قلتم لي بعمر الـ 17 عاما بأني سألعب في نهائيات كأس العالم، أصل الى نهائي دوري أبطال أوروبا، الفوز بكأس الاتحاد الإنكليزي وتسجيل 100 هدف في الدوري الإنكليزي الممتاز، لتجاهلتكم بأي ثمن. كان حلماً مطلقاً تحول إلى حقيقة".

ودافع كراوتش عن ألوان ما مجموعه 11 نادياً في مسيرته، وتوج بلقب كأس انكلترا مع ليفربول وساهم بقيادة الأخير الى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2007.

وينهي كراوتش مسيرته الكروية وفي رصيده 108 أهداف في 468 مباراة خاضها في الدوري الممتاز.