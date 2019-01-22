بيان مشترك يصدره فيفا بشأن beoutQ

وأوضح فيفا في بيانه المشترك أنّه وبالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم وروابط الدوري الإنكليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الألماني، سيتخذون الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات القرصنة التي تقوم بها beoutQ كما نددوا مجدداً بالأدوار التي يقوم بها هذا الكيان.

وجاء في البيان: "بشكل جماعي، بصفتنا أصحاب حقوق في مختلف مسابقات كرة القدم، ندين كيان القرصنة beoutQ، الذي يواصل إساءة استخدام عمليات أصحاب الحقوق، وآخر مثال على ذلك هو كأس آسيا - الإمارات 2019"، مشيراً إلى أنّ بث الأحداث يعد غير قانونياً إذ لم تُبذل أي جهود من أجل تأمين الحقوق الشرعية لها.

وتابع البيان: "تعتبر نشاطات beoutQ انتهاكاً واضحاً وصارخاً لحقوق الملكية الفكرية لدينا، قرصنة beoutQ لا تضر بنا فقط كأصحاب حقوق"، مؤكداً أن ذلك يضر أيضاً بالجهات المرخص لها بإذاعة وبث هذه الحقوق، والجماهير العاشقة لبطولات كرة القدم.

وأضاف فيفا أنّ الأموال التي يتم جمعها من بيعه للحقوق تسهم بشكلٍ كبيرٍ في تطوير وتنمية الألعاب الرياضية المسؤول عنها وموضحاً أنّ القرصنة تقتل هذا الاستثمار.

وختم: "سنعمل بشكل وثيق مع الشركاء والسلطات المعنية لفرض ودعم حقوق الملكية الفكرية لدينا ووضع حدٍّ لقضية القرصنة على نطاق واسع ولصالح الجميع".