بوير مدرب تشارلتون: ثلاثة لاعبين يرفضون اللعب عند استئناف الموسم

قال لي بوير مدرب تشارلتون أثليتيك إن ثلاثة لاعبين يرفضون اللعب بعد الإعلان عن خطة استئناف دوري الدرجة الثانية الإنكليزي لكرة القدم في 20 يونيو/حزيران من بينهم لايل تيلور متصدر قائمة هدافي الفريق والذي يخشى من الإصابة.

وأبلغ بوير محطة توك سبورت الإذاعية أن المدافع كريس سولي، الذي يلعب في صفوف الفريق منذ 2009، ولاعب الوسط المعار ديفيد ديفيز يرفضان اللعب أيضا مع الفريق المهدد بالهبوط إذ ينتهي عقدهما في 30 يونيو.

وأضاف بوير ”نملك 15 لاعبا تنتهي عقودهم... من بينهم ستة لاعبين على سبيل الإعارة وتسعة لاعبين ارتبطوا بعقود (مع أندية أخرى). للأسف ثلاثة لاعبين قالوا إنهم لن يلعبوا ولايل أحدهم.

”هذا وضع صعب بالنسبة لنا وصعب لي كمدرب. لايل لاعب مهم ومثل (المهاجم تروي) ديني في واتفورد. عندما يلعب يمكننا الفوز بالمباريات ولايل قال إنه لن يلعب خوفا من تعرضه لإصابة“.

وتابع ”كريس سولي قال الأمر ذاته وديفيز معار من برمنجهام سيتي وأوضح أنه لا يريد العودة والمشاركة في المباريات“.

وأحرز لايل 11 هدفا في الدوري هذا الموسم مع تشارلتون الذي يحتل المركز 22 متأخرا بنقطتين عن منطقة الأمان.