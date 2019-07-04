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كوبا أمريكا 2019
كرة القدم

بوليسيتش يقود أميركا إلى نهائي الكأس الذهبية

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قاد لاعب الوسط كريستيان بوليسيتش منتخب بلاده أميركا حاملة اللقب إلى المباراة النهائية لبطولة الكأس الذهبية المخصصة لمنتخبات الكونكاكاف بتسجيله ثنائية في المباراة التي فاز بها على جامايكا 3-1 .

AFP

وسجل بوليسيتش الذي سيلعب اعتباراً من الموسم المقبل مع تشيلسي الإنكليزي بعد انضمامه إلى صفوفه قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني، ثنائيته في الدقيقتين 52 و87، بعدما افتتح لاعب وسط شالكه الألماني ويستون ماكيني التسجيل في الدقيقة التاسعة. 

وسجل مهاجم دومزال السلوفيني شمار أمارو نيكولسون الهدف الوحيد لجامايكا في الدقيقة 69.

وتوقفت المباراة فترة طويلة بسبب سوء أحوال الطقس وعاصفة رعدية أجبرت اللاعبين على العودة إلى غرف الملابس والبقاء بها لمدة ساعة و27 دقيقة.

وقال لاعب خط الوسط المخضرم مايكل برادلي "لقد كانت ليلة طويلة، لكن عقلية الفريق كانت ممتازة".

وأضاف "نحن متحمسون جداً - الولايات المتحدة ضد المكسيك في النهائي، ليس هناك أفضل بكثير من ذلك".

وضربت الولايات المتحدة موعداً في النهائي الأحد المقبل في شيكاغو مع غريمتها التقليدية المكسيك. 

الكأس الذهبية
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