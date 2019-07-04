بوليسيتش يقود أميركا إلى نهائي الكأس الذهبية

وسجل بوليسيتش الذي سيلعب اعتباراً من الموسم المقبل مع تشيلسي الإنكليزي بعد انضمامه إلى صفوفه قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني، ثنائيته في الدقيقتين 52 و87، بعدما افتتح لاعب وسط شالكه الألماني ويستون ماكيني التسجيل في الدقيقة التاسعة.

وسجل مهاجم دومزال السلوفيني شمار أمارو نيكولسون الهدف الوحيد لجامايكا في الدقيقة 69.

وتوقفت المباراة فترة طويلة بسبب سوء أحوال الطقس وعاصفة رعدية أجبرت اللاعبين على العودة إلى غرف الملابس والبقاء بها لمدة ساعة و27 دقيقة.

وقال لاعب خط الوسط المخضرم مايكل برادلي "لقد كانت ليلة طويلة، لكن عقلية الفريق كانت ممتازة".

وأضاف "نحن متحمسون جداً - الولايات المتحدة ضد المكسيك في النهائي، ليس هناك أفضل بكثير من ذلك".

وضربت الولايات المتحدة موعداً في النهائي الأحد المقبل في شيكاغو مع غريمتها التقليدية المكسيك.