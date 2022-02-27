بولندا تعتبر موقف الفيفا "غير مقبول على الإطلاق"

وجاء رد بولندا على القرارات التي اتخذها الفيفا الأحد بخوض روسيا لمبارياتها تحت راية محايدة، ولعب مبارياتها البيتية خارج قواعدها، عقب غزو أوكرانيا.

وكتب رئيس الاتحاد البولندي للعبة تشيزاري كوليشا على تويتر: "هذا القرار غير مقبول تمامًا. لسنا مهتمين بالمشاركة في مباراة مثل هذه. لن يلعب المنتخب الوطني البولندي ضد روسيا، بغض النظر عن اسم المنتخب".



وأقرّ الفيفا بحظر النشيد والعلم الروسيين من المنافسات الدولية مع احتفاظه بحقه في اتخاذ "عقوبات إضافية، بما في ذلك الاستبعاد المحتمل من المسابقات".



وأوضح الاتحاد الدولي بأنّه يتعين على روسيا من أجل المشاركة في المسابقات الدولية، خصوصاً الملحق الأوروبي المؤهل إلى مونديال 2022 المقرر في نهاية آذار/مارس المقبل، اللعب باسم "الاتحاد الروسي لكرة القدم".



وترخي القرارات بظلالها على مصير المباريات الملحق المؤهل لكأس العالم في نهاية الشهر المقبل، لأن بولندا التي ستواجه روسيا في 24 الحالي في نصف نهائي المسار الثالث الذي يضم السويد وتشيكيا، رفضت خوض المباراة.