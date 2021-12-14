بوكا جونيورز يتوج بكأس مارادونا

وأقيمت المواجهة بعد قرابة العام من وفاة مارادونا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، عن 60 عاماً متأثراً بنوبة قلبية بعد أسابيع من خضوعه لعملية جراحية في الدماغ.

وحضرت المباراة عائلة المتوج بكأس العالم في مونديال المكسيك 1986، وعدد كبير من رؤساء الأندية السعودية، واللاعبين السابقين والحاليين، إلى جانب عدد من الإعلاميين الذين توافدوا من عدة دول لتغطية المباراة، فضلاً عن حضور جماهيري كبير.

وارتدى مارادونا قميص بوكا جونيورز مرتين، الأولى في موسم 1981-1982 ثم في عام 1995، في آخر موسمين احترافيين له في مسيرة طويلة.

ولعب أيضاً بألوان برشلونة لمدة موسمين بين عامي 1982 و1984، حيث خاض 58 مباراة وفاز بكأس الملك، قبل انتقاله إلى نابولي الإيطالي حيث حقق مآثره الكروية.

تقدم برشلونة الذي شارك بالفريق الرديف بهدف فيران جوتغلا (51) وأدرك بوكا جونيور التعادل بهدف إتشيكييل سيبايوس (76).

وشارك مع برشلونة للمرة الأولى لاعبه البرازيلي داني ألفيش (38 عاماً) العائد إليه كلاعب حر بعدما غادر النادي الكاتلوني في حزيران/يونيو 2016، على أن يشارك مع فريقه الجديد-القديم في المباريات الرسمية اعتباراً من كانون الثاني/يناير المقبل.