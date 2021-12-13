بوكا جونيورز وبرشلونة يتواجهان الثلاثاء في الرياض تكريماً لمارادونا

وتقام المباراة بعد عام من وفاة "الولد الذهبي" في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وتتزامن مع موسم الرياض 2021 حيث يخوض نجوم فريقا الهلال والنصر السعوديان على الملعب ذاته مباراة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي الشهر المقبل بمشاركة جميع نجوم الأخير وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي وكيليان مبابي والبرازيلي نيمار.

وارتدى مارادونا قميص بوكا جونيورز مرتين، الأولى في موسم 1981-1982 ثم في عام 1995، في آخر موسمين احترافيين له في مسيرة طويلة.

ولعب مارادونا أيضاً بألوان برشلونة لمدة موسمين بين عامي 1982 و1984، حيث خاض 58 مباراة وفاز بكأس الملك، قبل انتقاله إلى نابولي الإيطالي حيث حقق مآثره الكروية.

وتوفي مارادونا، المتوج بلقب مونديال المكسيك عام 1986 وأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، عن 60 عاماً متأثرا بنوبة قلبية بعد أسابيع فقط من خضوعه لعملية جراحية في الدماغ إثر تعرضه لجلطة دموية.

ومذاك، تحاول السلطات المحلية تحديد ما إذا كانت وفاة أحد أشهر من ارتدى القميص الرقم 10 في الملاعب نتيجة إهمال من جانب الفريق الطبي مما تسبب في تدهور صحته، عقب شكوى تقدمت بها عائلة مارادونا.

وكان مارادونا زار السعودية وشارك في مباراة ودية مع فريق أهلي جدة في تشرين الثاني/نوفمبر 1987 ضد فريق بروندبي الدنماركي في مهرجان رياضي كروي احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيس النادي السعودي.

