بوغبا ضمن تشكيلة يونايتد لجولته التحضيرية

وذكرت تقارير سابقة أن بوغبا قد يرفض الانضمام إلى الفريق في تحضيراته للموسم المقبل، بعدما أعرب عن رغبته بالرحيل عن "أولد ترافورد" وسط اهتمام جدي من فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته.

وغاب بوغبا الذي عزز فرضية رحيله عن يونايتد بقوله في حزيران/يونيو أن "الآن هو الوقت المناسب للبحث عن تحد جديد"، عن الحصص التدريبية التي خاضها الفريق هذا الأسبوع لكن بإذن من مدربه النروجي أولي غونار سولسكاير.

والتحق بطل العالم بالتمارين الأحد ثم ورد اسمه في التشكيلة التي أعلنها يونايتد على موقعه الرسمي للمشاركة في جولته التحضيرية التي تبدأ في أستراليا قبل الانتقال الى سنغافورة والصين.

وعانى بوغبا منذ عودته الى يونايتد من يوفنتوس في 2016 بسبب علاقته المتوترة مع المدرب السابق البرتغالي جوزيه مورينيو الذي ترك الفريق في كانون الأول/أكتوبر الماضي بسبب النتائج التي تحسنت كثيرا في الأشهر الأولى مع سولسكاير، قبل أن تدهور مجددا في الأشهر الأخيرة من الموسم ما تسبب بتراجع "الشياطين الحمر" الى المركز السادس وغيابهم عن دوري أبطال أوروبا مجددا.

وفي حديث لصحيفة "ذي تايمز" الأسبوع الماضي، كشف وكيل أعمال بوغبا، مينو رايولا، أنه أعلم يونايتد بنوايا موكله الذي يبحث عن فريق آخر، ولم يقدم أي ضمانات للنادي بأن اللاعب الفرنسي سيكون معه في جولته التحضيرية.

وقال رايولا "الجميع يعلم بشأن رغبة بول بالانتقال. نحن في صدد ذلك. الجميع يعلم ما هي مشاعر بول".

كما ضمت تشكيلة الـ28 لاعبا المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو المرشح أيضا للانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، والوافدين الجديدين آرون وان-بيساكا (كريستال بالاس) والويلزي دانيال جيمس (سوانسي سيتي).

وفي المقابل، غاب الجناح التشيلي أليكسيس سانشيز الذي أصيب السبت خلال مباراة المركز الثالث لبطولة كوبا أميركا ضد الأرجنتين (1-2)، علما بأنه لم يكن من الممكن له التواجد مع الفريق في جولته حتى لو لم يتعرض للإصابة، بسبب الإرهاق الذي يعاني منه جراء مشاركته مع بلاده في البطولة التي خاضتها في البرازيل.

ويفتتح يونايتد موسمه الرسمي في 11 آب/أغسطس حين يستضيف غريمه تشيلسي اللندني في المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز.