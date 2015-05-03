بورنموث يتوّج بطلاً للـ"شامبين شيب"

توج فريق بورنموث بلقب دوري الدرجة الأولى الإنكليزي "شامبين شيب" عقب فوزه خارج أرضه على حساب تشارلتون أتليتك بثلاثية نظيفة في ختام مواجهات الدوري هذا الموسم.

وسجل ثلاثية بورنموث كل من مات ريتشي (10 و85) والإيرلندي هاري أرتر (12).

وأكمل بورنموث الدوري متصدراً برصيد 90 نقطة فيما يحتل تشارلتون المركز 12 برصيد 60 نقطة.

وتعادل الوصيف واتفورد مع ضيفه شيفيلد وينزداي بهدف لمثله.

ويذكر أن بورنموث وواتفورد سيكونان الموسم المقبل في دوري الـ"بريميرليغ".

وفي باقي المواجهات، فاز بلاكبيرن روفرز على إبسويتش تاون بثلاثية مقابل هدفين وبرمنغهام سيتي على بولتون (1-صفر) ونوريتش سيتي على فولهام (4-2) وريدينغ على دربي كاونتي (3-صفر) وكارديف سيتي على نوتينغهام (2-1) ووولفرهامبتون على ميلوول (4-2) وبرينتفورد على ويغان (3صفر).

وتعادل بلاكبول مع هيدير سيفيلد تاون سلبياً وبذات النتيجة ليدز يونايتد وروثيرهام يونايتد وميدلزبره مع برايتون.

وتأهلت أندية نوريتش سيتي وميدلزبره وبرينتفورد وإبسويتش تاون للدور الفاصل المؤهل للبريمير ليغ وغادرت أندية ويغان وميلوول وبلاكبول دوري الدرجة الأولى.

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