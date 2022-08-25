بوتياس نجمة برشلونة تحصد جائزة أفضل لاعبة في أوروبا من قبل beIN SPORTS August 25, 2022 19:32 حصدت نجمة برشلونة أليكسيا بوتياس جائزة أفضل لاعبة في أوروبا لموسم 2021-2022 وذلك على هامش سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الخميس في اسطنبول. Reuters برشلونة أليكسيا بوتياس السابق كريم بنزيمة يفوز بجائزة أفضل ل اقرأ التالي - آخر الأحداث August 25, 2022 19:32 بوتياس تحصد جائزة أفضل لاعبة في أوروبا August 25, 2022 19:17 كريم بنزيمة يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا August 25, 2022 19:07 أنشيلوتي يفوز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا August 25, 2022 18:19 مجموعات نارية في قرعة دوري أبطال أوروبا August 25, 2022 17:37 ميليك في مدينة تورينو لاستكمال انتقاله إلى يوفنتوس August 25, 2022 17:02 موعد قرعتي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر August 25, 2022 15:35 أوراوا الياباني يبلغ نهائي دوري أبطال آسيا August 25, 2022 15:20 اجتماع مرتقب لرابطة الأندية الأوروبية في اسطنبول August 25, 2022 14:39 موريتانيا تتقدّم في التصنيف العالمي August 25, 2022 14:39 مستشفى سبيتار جاهز لاستقبال أفضل لاعبي العالم