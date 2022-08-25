بوتياس نجمة برشلونة تحصد جائزة أفضل لاعبة في أوروبا

من قبل beIN SPORTS August 25, 2022 19:32 حصدت نجمة برشلونة أليكسيا بوتياس جائزة أفضل لاعبة في أوروبا لموسم 2021-2022 وذلك على هامش سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الخميس في اسطنبول.