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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كرة القدم

بوتياس نجمة برشلونة تحصد جائزة أفضل لاعبة في أوروبا

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حصدت نجمة برشلونة أليكسيا بوتياس جائزة أفضل لاعبة في أوروبا لموسم 2021-2022 وذلك على هامش سحب قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الخميس في اسطنبول.

Reuters

 


 

برشلونة أليكسيا بوتياس
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