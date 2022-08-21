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كرة القدم

بن ناصر ينقذ ميلان من الخسارة أمام أتالانتا

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أنقذ الجزائري إسماعيل بن ناصر فريقه ميلان حامل اللقب من السقوط في أرض أتالانتا، وذلك بإدراكه التعادل 1-1 الأحد في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

Reuters


وكانت الأنظار شاخصة نحو برغامو من أجل متابعة أقوى مباراة في المرحلتين الأوليين من الموسم الجديد، وقد نجح أتالانتا في إحراج حامل اللقب وكان قريباً من إسقاطه لولا بن ناصر الذي منح "روسونيري" نقطته الرابعة، فتراجع إلى المركز الثالث بفارق نقطتين خلف نابولي الذي حقق الأحد فوزه الثاني توالياً بنتيجة كبيرة على مونتسا 4-صفر، وجاره إنتر الفائز السبت على سبيتسيا 3-صفر.

وسجّل لأتالانتا الأوكراني روسلان مالينوفسكي (29) في حين عادل الجزائري إسماعيل بن ناصر الكفّة لميلان (68).

وضرب نابولي مجدداً بقوّة بفوزه العريض على ضيفه الوافد الجديد مونتسا 4-صفر.

وكان ثالث الموسم الماضي افتتح الدوري بفوز كبير آخر على مضيفه هيلاس فيرونا 5-2.

وتناوب على تسجيل أهداف نابولي كل من الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (35 و62) والنيجيري فيكتور أوسيمهن (45+2) والكوري الجنوبي كيم مين-جاي (90+3).

وحسم التعادل مباراتي كل من إمبولي مع فيورنتينا (0-0) وبولونيا مع فيرونا (1-1).

أتالانتا نابولي الدوري الإيطالي ميلان إسماعيل بن ناصر
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