بنك بيروت يحسم مجموعته ويتأهل إلى ربع النهائي

حسم بنك بيروت اللبناني صدارة المجموعة الثالثة ضمن بطولة آسيا للأندية لكرة الصالات بفوزه اليوم الاثنين على فاموس ماتارام بطل إندونيسيا 4-0 ضمن ثالث أدوار دور المجموعات من البطولة المقامة في تايلند.

وهذا الفوز الثالث لبطل لبنان بنك بيروت ليضمن بلوغ ربع النهائي حيث سيواجه ثاني المجموعة الرابعة أي حامل اللقب ميس سونغان الإيراني.

سجل الأهداف كل من ستيف كوكزيان هدفين، وأحمد خير الدين الذي اختير أفضل لاعب في المباراة، والمحترف التايلندي سوفاووت.

وكان الفريق اللبناني فاز على بطل ميانمار في المباراة الأولى فيكتوريا يونيفرسيتي 4-2 ومن ثم اكتسح سورو كومباني بطل طاجيكستان 7-2.

ويطمح بنك بيروت بتحقيق نتيجة تفوق أفضل انجاز له حين حل ثالثا عام 2018.

ويجري لقاء ربع النهائي المرتقب لممثل العرب الوحيد المتبقي في البطولة يوم الأربعاء 14 أغسطس وسيكون بلا شك صعباً على الفريق اللبناني.

وفي المباريات الأخرى ضمن الدوري الربع النهائي يلعب بورت التايلندي مع "AGMK" الأوزبكي، وتا يسون نام الفييتنامي مع شينزين الصيني، فيما يلعب فاموس الإندونيسي مع ناغويا الياباني.

وكان ناغويا المتوج ثلاث مرات باللقب، حسم صدارة المجموعة الرابعة اليوم بفوزه في القمة على سونغان حامل اللقب 3-2.

يذكر أن beIN SPORTS تواكب البطولة بتغطية مباشرة وحصرية لجميع المباريات.