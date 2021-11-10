بنزيمة سيبقى مع فرنسا حتى لو ثبتت إدانته

وفي مقابلة نشرت الأربعاء في يومية "لو باريزيان"، قال لو غريت إن أي قرار بشأن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم إلى صفوف المنتخب الوطني هو بيد المدرب ديدييه ديشان وحده.

واستُبعد بنزيمة من منتخب "الديوك" قرابة خمس سنوات قبل استدعائه في أيار/مايو الفائت بعد اتهامه بالتورط في محاولة ابتزاز لزميله السابق ماتيو فالبوينا بشريط جنسي.

وسيصدر الحكم في هذه القضية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وقال لو غريت في هذا الصدد "سيكون المدرب الشخص الوحيد الذي يختار اللاعبين ولن يتم استبعاد بنزيمة في حال إصدار حكم يدينه (...) الأمر متعلق بديدييه لاتخاذ القرارات المتعلقة بالرياضة".

من المتوقع أن يشارك بنزيمة مع منتخب بلاده ضد كازاخستان في باريس السبت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

وطالبت النيابة العامة في فرساي الشهر الفائت بالسجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ ضد بنزيمة فيما اعتبر محاموه أن الادعاء فشل في تقديم أدلة لإدانة النجم بالتواطؤ في الابتزاز.