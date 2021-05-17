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كرة القدم

بنزيمة أفضل لاعب فرنسي في الخارج

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أحرز الفرنسي كريم بنزيمة نجم نادي ريال مدريد الإسباني جائزة أفضل لاعب فرنسي في الخارج التي تُمنح من اتحاد لاعبي كرة القدم في فرنسا.

AFP

وعبّر بنزيمة عن سعادته بنيل الجائزة قائلاً: "أتشرف بنيل جائزة أفضل لاعب فرنسي في الخارج. أشكر جميع اللاعبين الذين صوتوا. شكرا ً أيضاً لدعم وثقة المشجعين. هذه المكافأة هي لكم".

 

وتفوّق لاعب ريال مدريد الذي نال الجائزة ذاتها في العالم 2019، على كل من الحارس هوغو لوريس ونغولو كانتي وعثمان ديمبيلي وزميله في الفريق فيرلان ميندي.

وسجّل بنزيمة 29 هدفاً هذا الموسم مع الفريق الملكي، 22 منها في الدوري، وقدّم أداءً عالياً جداً مع فريقه الذي لا يزال يملك فرصة الاحتفاظ بلقب الدوري في حال حقق الفوز في الجولة الأخيرة على فياريال وتعثر أتلتيكو مدريد المتصدر أمام بلد الوليد.

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