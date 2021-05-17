بنزيمة أفضل لاعب فرنسي في الخارج

وعبّر بنزيمة عن سعادته بنيل الجائزة قائلاً: "أتشرف بنيل جائزة أفضل لاعب فرنسي في الخارج. أشكر جميع اللاعبين الذين صوتوا. شكرا ً أيضاً لدعم وثقة المشجعين. هذه المكافأة هي لكم".

Très honoré d’avoir reçu le trophée UNFP du Meilleur Joueur Français à l’Etranger. Merci à tous les joueurs qui ont voté ⚔️🔥🏆

Merci également à mes supporters pour votre soutien et confiance sans faille, cette récompense est la vôtre.

Let’s continue ⏳#alhamdulilah #anotherone pic.twitter.com/QqzY0O6787 — Karim Benzema (@Benzema) May 17, 2021

وتفوّق لاعب ريال مدريد الذي نال الجائزة ذاتها في العالم 2019، على كل من الحارس هوغو لوريس ونغولو كانتي وعثمان ديمبيلي وزميله في الفريق فيرلان ميندي.

وسجّل بنزيمة 29 هدفاً هذا الموسم مع الفريق الملكي، 22 منها في الدوري، وقدّم أداءً عالياً جداً مع فريقه الذي لا يزال يملك فرصة الاحتفاظ بلقب الدوري في حال حقق الفوز في الجولة الأخيرة على فياريال وتعثر أتلتيكو مدريد المتصدر أمام بلد الوليد.