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كرة القدم

بلماضي يعلن عن قائمة المنتخب الجزائري

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أعلن المدرب جمال بلماضي عن قائمة المنتخب الجزائري استعداداً لمباراتي منتخب النيجر في تصفيات كأس أمم إفريقيا – الكوت ديفوار 2023.

reuters


 

المنتخب الجزائري جمال بلماضي
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