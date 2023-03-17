بلماضي يعلن عن قائمة المنتخب الجزائري من قبل beIN SPORTS March 17, 2023 17:51 أعلن المدرب جمال بلماضي عن قائمة المنتخب الجزائري استعداداً لمباراتي منتخب النيجر في تصفيات كأس أمم إفريقيا – الكوت ديفوار 2023. reuters 🟥 #آخر_خبر | جمال بلماضي يعلن عن قائمة الجزائر 🇩🇿 التي ستواجه النيجر 🇳🇪 في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 ⬅️ أبرز الأسماء المستدعاة: ريان آيت نوري (وولفرهامبتون)، بدر الدين بوعناني (نيس)، فارس شعيبي (تولوز)، مهدي ليريس (سامبدوريا). pic.twitter.com/Co55KLteiS — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 17, 2023 المنتخب الجزائري جمال بلماضي السابق فينالدوم ضمن التشكيلة الأولى ل اقرأ التالي - آخر الأحداث March 17, 2023 17:51 بلماضي يعلن عن قائمة المنتخب الجزائري March 17, 2023 17:09 فينالدوم ضمن التشكيلة الأولى لهولندا بقيادة كومان March 17, 2023 17:05 فليك يستبعد سانيه وروديغر وغوندوغان March 17, 2023 15:40 الترجي التونسي يضمن بلوغه ربع النهائي March 17, 2023 14:48 دي لا فوينتي يعلن تشكيلة إسبانيا لتصفيات يورو 2024 March 17, 2023 14:31 مواعيد هامة في ربع نهائي دوري المؤتمر March 17, 2023 14:13 رونالدو على رأس قائمة المنتخب البرتغالي March 17, 2023 13:22 بوتراغينيو: علينا تحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب March 17, 2023 13:16 قرعة متوازنة في ربع نهائي الدوري الأوروبي March 17, 2023 12:58 كلويفيرت: القرعة نتج عنها مواجهات قوية