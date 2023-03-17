بلماضي يعلن عن قائمة المنتخب الجزائري

من قبل beIN SPORTS March 17, 2023 17:51 أعلن المدرب جمال بلماضي عن قائمة المنتخب الجزائري استعداداً لمباراتي منتخب النيجر في تصفيات كأس أمم إفريقيا – الكوت ديفوار 2023.