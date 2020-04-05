بلجيكا تودّ حماية مقاعدها في بطولتي الـ"يويفا"

وسيقدم الاتحاد البلجيكي أسبابه إلى اللجنة التنفيذية في الـ"يويفا" بعد محادثات هذا الأسبوع بين رئيسه مهدي بايات وألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي.

وقال الاتحاد البلجيكي في بيان يوم السبت ”كانت محادثات بناءة ظهرت خلالها المرونة والنية للتوصل إلى حل سوياً“.

وأضاف البيان أن قرار مسؤولي رابطة دوري المحترفين الخميس بإلغاء الموسم الذي توقف الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا سيتم تفسيره للجنة التنفيذية في الـ"يويفا" لكن دون تحديد موعد ذلك.

وأضاف البيان ”بهذه الطريقة فإن النية هي تأمين مقاعد بلجيكا في البطولتين القاريتين لموسم 2020-2021. الاتحاد البلجيكي ما زال يساند نهج اليويفا للتضامن خلال أزمة فيروس كورونا“.

وهدّد الـ"يويفا" بلجيكا بفقدان مقاعدها في دوري الأبطال والدوري الأوروبي لموسم 2020-2021.

وفي اليوم السابق اتفق الـ"يويفا" مع الاتحادات المحلية على إيجاد وسيلة لتمديد الموسم بعد موعد انتهائه الرسمي في 30 يونيو/حزيران.

وقال الـ"يويفا" ورابطة الأندية الأوروبية ورابطة بطولات الدوري في أوروبا الخميس في خطاب مشترك للأعضاء إن تحديد أبطال المسابقات، ومن بينها الدوري المحلي، على أرض الملعب يحمل ”أهمية قصوى“.

لكن بلجيكا تجاهلت هذا المطلب وأنهت الموسم بعدما طالب 17 من 24 نادياً محترفاً بإنهائه معللين ذلك بالمشاكل المالية والصحة العامة.