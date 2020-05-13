بلجيكا تنتظر القرار النهائي بخصوص مصير الدوري

ورغم اتخاذ قرار بإلغاء الجزء المتبقي من الموسم بسبب جائحة كوفيد-19، فإنه يتبقى تحديد مصير بطل الدوري ومراكز الصعود والهبوط والفرق المتأهلة للعب في المنافسات الأوروبية الموسم المقبل.

وكانت بلجيكا أول دولة أوروبية تنهي الموسم لكن هذا القرار الذي اتخذته رابطة الدوري منذ حوالي ستة أسابيع، وكان سيمنح اللقب إلى كلوب بروج المتصدر، لم يتم التصديق عليه بعد من الأندية.

وستنعقد جمعية عمومية أخيرة عبر الفيديو يوم الجمعة بعد تأجيل أكثر من مرة وسط ترقب لإمكانية تغير الموقف.

لكن انتهت الأسبوع الماضي تقريباً أي آمال بخصوص استكمال الموسم بعدما قررت الحكومة استمرار الحظر على إقامة أي أحداث رياضية حتى 31 تموز/يوليو.

وهناك اقتراح بعدم منح اللقب لأي فريق وإلغاء الهبوط رغم واقع أن بروج كان يتصدر المسابقة بفارق 15 نقطة قبل جولة واحدة من نهاية الدور التمهيدي للمسابقة.



