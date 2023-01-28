بغداد وأربيل تستضيفان بطولة غرب آسيا تحت 23 عاماً

وجاء في البيان: "اتحاد غرب آسيا فاتح الاتحادات الأهلية لإخطارها بتثبيت مكان وموعد النسخة الرابعة من بطولة المنتخبات دون 23 سنة التي تقام في العاصمة بغداد ومدينة أربيل للفترة من 12-20 حزيران/يونيو".

وأضاف "كما حدد اتحاد غرب آسيا نهاية شباط/فبراير المقبل آخر موعد لاستقبال تأكيدات المشاركة".

ومنح اتحاد غرب آسيا على هامش اجتماعاته الأخيرة في العاصمة الأردنية عمان، العراق حق استضافة النسخة الرابعة من البطولة بعدما قرر في عام 2021 نقل النسخة الثالثة من العراق إلى المملكة العربية السعودية التي توّجت باللقب.

وستكون المرة الثالثة يستضيف فيها العراق مسابقات اتحاد غرب آسيا بعد بطولة الشباب الثانية عام 2021 في مدينتي البصرة واربيل، علماً ان المباراة النهائية أقيمت في العاصمة وتوج منتخب العراق بفوزه على لبنان بركلات الترجيح.

واستضافت مدينتا كربلاء واربيل النسخة التاسعة من بطولة اتحاد غرب آسيا للمنتخبات 2019 وتوجت البحرين على حساب العراق 1-0.

واستضاف العراق مؤخرًا بطولة خليجي 25 في البصرة جنوب البلاد بين 6 و19 كانون الثاني/يناير 2023.

