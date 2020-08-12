بعد مسيرة حافلة... السويسري ليشتشتاينر يعتزل اللعب

وخاض ليشتشتاينر 108 مباريات دولية مع منتخب بلاده وشارك معه في بطولة كأس العالم في ثلاث نسخ (2010، 2014 و2018) وكأس أوروبا مرتين (2008 و2016).

وبدأ المدافع مسيرته مع غراسهوبر (2001-2005)، انتقل بعدها إلى ليل الفرنسي (2005-2008)، ثم لاتسيو الإيطالي (2008-2011)، لكن فترته الذهبية كانت مع يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي في المواسم التسعة الماضية، حيث حقق معه لقب البطولة المحلية سبع مرات ولقب الكأس أربع مرات، والكأس السوبر ثلاث مرات، ووصافة دوري أبطال أوروبا مرتين.

وأمضى بعد ذلك موسماً في أرسنال الإنكليزي (2018-2019) لم يتسم بالنجاح، لينضم بعدها إلى أوغسبورغ الألماني في الموسم الماضي.

وكان من المقرر ان يعلن ليشتشتاينر اعتزاله بعد خوض كأس أوروبا التي كان من المزمع اقامتها صيف العام الحالي، لكن تبعات فيروس كورونا المستجد حالت دون انطلاقها وأدت إلى تأجيلها حتى صيف 2021.

وقال ليشتشتاينر لموقع الاتحاد السويسري على الانترنت "كنت أنوي الاعتزال بعد كأس أوروبا 2020. لكن بعد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتأجيل البطولة حتى عام 2021، أصبح من الواضح بالنسبة لي أن هذا هو الوقت المناسب وأنني لا أريد أن ألعب سنة أخرى".