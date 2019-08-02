بطولة غرب آسيا: فوز العراق على فلسطين 2-1

تغلب المنتخب العراقي على نظيره الفلسطيني 2-1 الجمعة ضمن بطولة غرب اسيا في كرة القدم في اطار المجموعة الاولى التي تقام مبارياتها في كربلاء.

والفوز هو الثاني على التوالي لمنتخب أسود الرافدين بعد الأول على لبنان 1-0 في افتتاح البطولة، ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بينما توقف رصيد المنتخب الفسطيني عند 3 نقاط بفوزه الافتتاحي على اليمن 1-0.

سجل مهند عبد الرحيم (21) وحسين علي (82 من ركلة جزاء) هدفي العراق واسلام البطران (2 من ركلة جزاء) هدف فلسطين.

قدم المنتخبان اداء متواضعا في الشوط الاول على الرغم من تقدم المنتخب الفلسطيني بعد دقيقتين من انطلاقه بواسطة ركلة جزاء للبطران.

حاول المنتخب العراقي العودة الى اللقاء وادراك التعادل وانتظر حتى الدقيقة 21 لينجح في تحقيق ذلك بواسطة عبد الرحيم، عندما اقتنص ركنية ارسلها مباشرة الى مرمى رامي حمادة.

وكاد المنتخب الفلسطيني يتقدم مجددا لكن كرة البطران ردتها عارضة المرمى العراقي (32).

لم يتحسن اداء الطرفين في الشوط الثاني وغاب عنهما الانسجام الجماعي الفاعل بل وسيطرت على طبيعة ادائهما اللعب الفردي وكان هذا الشوط فترة راحة لحارسي المرميين.

ومارس المنتخب العراقي ضغطا كبيرا في ربع الساعة الاخير مستغلا تراجع لاعبي المنتخب الفلسطيني وشدد واثمر هذا الضغط هدف الفوز من ركلة جزاء نفذها حسين علي قبل نهاية المباراة بـ8 دقائق.

وذكر مدرب فلسطين الجزائري نور الدين ولد علي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "اعتمدنا على اللاعبين المحليين والمنتخب غير متكامل وعلى الرغم من هذه النتيجة سنستفيد اكثر في المستقبل لتطوير الاداء".

واضاف "لعبنا في اجواء حارة من الطبيعي ان تؤثر على اللاعبين".

اما مدرب العراق السلوفيني ستريشكو كاتانيتش فقد تحدث بعد المباراة قائلا "المباراة جيدة بالنسبة لنا لاننا اكتشفنا لاعبين قادرين على تمثيل المنتخب والفوز كان مهما".