بطولة غرب آسيا: فوز افتتاحي للعراق على لبنان

وبدأ المنتخب اللبناني المباراة بحذر وحاول المحافظة على تماسكه الدفاعي في الدقائق الأولى لاحتواء اندفاع صاحب الأرض والجمهور لافتتاح التسجيل مبكراً.

وبمرور الوقت وخلافاً للتوقعات، بدأ المنتخب اللبناني بمجاراة مضيفه العراقي ونجح في الوصول إلى مرمى الحارس محمد حميد في أكثر من محاولة، أخطرها للقائد حسن معتوق الذي سدّد كرة من مسافة قريبة خارج الخشبات الثلاث (8).

وحاول صاحب الأرض استعادة المبادرة والاقتراب من مرمى حارس المنتخب اللبناني مهدي خليل الذي لم يواجه أي محاولة طيلة الشوط الأول الذي كان فيه الضيوف هم الأفضل.

وكاد نور منصور أن يفتتح التسجيل لمنتخب لبنان من كرة قوية سددها قبل انتهاء هذا الشوط بخمس دقائق، لكن محاولته مرت بجانب القائم.

في الشوط الثاني، تحسن أداء المنتخب العراقي بعد تغييرين عمد إليهما الجهاز الفني مرة واحدة لزيادة فاعلية منطقة الوسط بإشراك صفاء هادي بدلاً من أمجد عطوان، وعلاء عباس بدلاً من أيمن حسين.

وفي الدقيقة 52، نجح المنتخب العراقي في التقدم بإحرازه هدف المباراة الوحيد بواسطة حسين علي الذي استثمر خروج الحارس مهدي خليل وكذلك الارتباك الدفاعي لمنتخب لبنان وأرسل الكرة إلى المرمى.

ويلتقي في وقت لاحقٍ وضمن المجموعة الأولى أيضاً منتخبا فلسطين واليمن.

