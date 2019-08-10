بطولة غرب آسيا: ثلاثية شرفية للأردن في مرمى السعودية



أسدل المنتخب الاردني الستار على مشاركته في بطولة غرب اسيا لكرة القدم بفوز شرفي على نظيره السعودي 3-صفر، السبت ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها في اربيل.

قدم المنتخبان في الشوط الاول اداء عكس تخلصهما من الضغوط لعدم اهمية نتيجة المباراة، فكثرت المحاولات الفردية مع غياب المحاولات الهجومية الجماعية المباشرة على المرميين.

وابرز ما شهده هذا الشوط انفراد السعودي هارون كماره بالحارس الاردني احمد عبد الستار، وانقذ فيها الاخير الموقف متصديا للكرة (35).

نشط المنتخب الاردني في الشوط الثاني وكان فيه هو الافضل على صعيد محاولاته الهجومية وكانت أهمها انفراد عبد الله العطار بالحارس السعودي الذي تألق بتصديه المحاولة (52).

ترجم منتخب "النشامى" افضليته المطلقة الى هدف التقدم عبر رأسية سعيد مرجان من كرة سددها على الطائر إلى يسار الحارس (59).

لم يكن المنتخب السعودي جادا في التعديل وواصل اداءه المتراخي حتى تلقت شباكه الهدف الثاني للمنتخب الاردني بواسطة يوسف الرواشدة من كرة سددها ارضية إلى يسار الحارس (90+2).

واضاف فراس شلباية الهدف الثالث للاردن من ركلة جزاء (5+90) سددها قوية في سقف المرمى الذي وقف فيه اللاعب يوسف الفهيد بدلا من زميله الحارس ملائكة الذي طرد ببطاقة حمراء لتسببه ركلة الجزاء.

واستضافت مدينة اربيل مركز اقليم كردستان شمال البلاد مباريات المجموعة الثانية للفترة من 4 الى 10 اب/اغسطس الجاري.

استهل المنتخب الاردني مشواره بتعثر امام البحرين صفر-1 ثم تعادل مع الكويت بنتيجة 1-1، كما حقق الاخضر السعودي بداية مخيبة بخسارته من الكويت 1-2 قبل ان يتعادل سلبا مع البحرين في مباراته الثانية.

وتقام الاحد في كربلاء مباراتان في المجموعة الاولى، يلتقي في الاولى وهي هامشية، سوريا وفلسطين اللذين ودعا المنافسات، وفي الثانية يقابل المنتخب العراق نظيره اليمني في مواجهة حاسمة لصدارة الترتيب.