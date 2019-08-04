بطولة غرب آسيا: الأردن يستهل مشواره بخسارة أمام البحرين

استهل المنتخب الاردني لكرة القدم مشواره بخسارة غير متوقعة امام نظيره البحريني الذي تغلب عليه 1-0 الاحد في افتتاح منافسات المجموعة الثانية من بطولة غرب آسيا التي تقام مبارياتها في مدينة اربيل.

ويدين المنتخب البحريني بفوزه الى المخضرم اسماعيل عبد اللطيف الذي احرز هدف المباراة الوحيد (69).

على استاد فرانسوا حريري، أظهر المنتخبان منذ انطلاق الشوط الاول تصميما للظهور بصورة قوية وتناقلا كرات سريعة وسهلة، لاسيما المنتخب الاردني الذي كان الاكثر خطورة عبر محاولات متتالية لاحمد عرسال.

وبعد مرور عشرين دقيقة، تحسن اداء المنتخب البحريني ونشط كثيرا في اكثر من محاولة للتسجيل اهمها كرة علي مدن التي ردها قائم المرمى الاردني عند الدقيقة 34، رد عليها المنتخب الاردني عبر احسان حداد بكرة قوية تصدى لها الحارس سيد محمد ببراعة عند الدقيقة 45.

وواصل المنتخبان في الشوط الثاني محاولاتهما الحثيثة للتقدم في ظل وتيرة متصاعدة في الاداء مقارنة بما قدماه في الشوط الاول.

وفي الدقيقة 69، اقتنص اسماعيل عبد اللطيف كرة امام المرمى الاردني وتخلص من مدافعين وارسل كرته بقوة على يسار الحارس احمد عبد الستار واضعا منتخب بلاده في المقدمة.

اندفع بعدها لاعبو المنتخب الاردني في محاولة للعودة سريعا وكاد عرسال يحقق ذلك لولا براعة الحارس سيد محمد الذي ابعد كرته القوية (75)، ثم بعدها دقيقتين أهدر يوسف الرواشدة فرصة ثمينة لمعادلة النتيجة عندما سدد كرته في الحارس عبد الستار.

وحاول المنتخب البحريني أن يسجل هدف الاطمئنان على النقاط الثلاث وكان قريبا من الهدف الثاني عن طريق جاسم الشيخ الذي سدد كرة قوية ابعدها الحارس الاردني بصعوبة، ثم وقف قائم المرمى البحريني بوجه عرسال وناب عن الحارس بصده كرة مباغتة وقوية قبل انتهاء المباراة بدقيقتين.