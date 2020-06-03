بطولة رومانيا تستأنف نشاطها في 12 يونيو

وستجمع المباراة الأولى بين جامعة كرايوفا وبوتوساني وراء ابواب موصدة.

لكن أنظار عشاق الكرة الرومانية ستكون موجهة الى لقاء القمة بين كلوج حامل اللقب ومتصدر الترتيب حاليا ومنافسه المباشر ستيوا بوخارست الذي يتخلف عنه بفارق 4 نقاط والمقرر في 14 الحالي على ملعب الأخير.

ويأتي قرار الاتحاد الروماني للعبة بعد سماح الحكومة المحلية بالتدريبات في الهواء الطلق ومعاودة النشاطات الرياضية تدريجيا، لكن وزير الرياضة ايونون ستروي أكد بأنه لن يسمح للجمهور في حضور المباريات مشيرا الى أن اللاعبين سيخضعون للفحص للكشف عن وباء "كوفيد-19" قبل يومين أو ثلاثة من انطلاق المباريات ثم مرة كل أسبوعين بعد ذلك.

وستخضع الفرق لإجراءات صحية صارمة، وفي حال إصابة لاعب ما، سيخضع والأشخاص الذين خالطهم للحجر الصحي لفترة اسبوعين على أن يتم إعادة جدولة مباريات النادي الذي ينتمي إليه اللاعب.







