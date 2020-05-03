بطولة بلجيكا: إرجاء جديد لقرار إيقاف الموسم نهائيا

وجاء في البيان "تأمل رابطة +برو ليغ+ في أن تكون قادرة على التعامل مع التوصيات بشأن عواقب أزمة فيروس كورونا، التي قدمها مجلس الإدارة في الثاني من نيسان/أبريل، بالاستناد الى جميع المعلومات الضرورية".

وكان مجلس ادارة رابطة الدوري التي تضم الاندية الـ24 في الدرجتين الاولى والثانية اوصى في 25 اذار/مارس الماضي بانهاء الموسم وقبول الترتيب الحالي كتصنيف نهائي، في قرار كان من المفترض ان يتم التصديق عليه رسميا في 15 نيسان/ابريل.

لكن تم تأجيل البت بقرار انهاء الموسم الحالي في وقت مبكر لمدة تسعة أيام، تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي للعبة الذي هدد بحرمان أنديتها من المشاركة القارية الموسم المقبل، خشية تمهيد الطريق أمام البطولات الأوروبية الأخرى للسير على هذه الخطى.

وتم إرجاء القرار مجددا في 27 نيسان/أبريل لأن الرابطة تريد معرفة موقف المجلس الوطني للأمن قبل ان تقرر الغاء موسم 2019-2020 رسميا، لكن الاخير الذي يتكون من الوزراء الاتحاديين الرئيسيين وقادة الهيئات الاتحادية، اجتمع من دون أن يتخذ اي اجراءات بشأن معاودة النشاطات الرياضية.

وتبدو العودة مستحيلة بعد ان اصدرت الحكومة البلجيكية قرارا بمنع التجمعات الكبيرة حتى 31 اب/اغسطس لاسيما بان اي مباراة وحتى لو اقيمت وراء ابواب موصدة تحتاج الى 400 شخص بحسب الاتحاد البلجيكي.