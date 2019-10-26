بطولة العراق: عودة التظاهرات ترجئ الدوري مجددا

واكتفى رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد يحيى كريم بالقول "تم تأجيل المرحلة الخامسة حتى إشعار آخر"، من دون تحديد أسباب ذلك.

وهذا التأجيل هو الثاني من نوعه بعد إرجاء الاتحاد بعض مباريات المرحلة الثالثة، على خلفية الاحتجاجات الدامية التي اندلعت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر وامتدت لنحو أسبوع، داعية إلى الإصلاح ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة في البلاد وتخللتها أعمال عنف دامية.

وعاود المتظاهرون ليل الخميس الجمعة النزول الى شوارع بغداد والعديد من المناطق الجنوبية للمطالبة مجددا بإسقاط الحكومة.

وقُتل أكثر من 40 شخصاً الجمعة في بغداد وجنوب العراق مع استئناف الحركة الاحتجاجية التي أسفرت منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل أكثر من 150 شخصاً.

ومنذ صباح السبت، احتشد مئات المتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، بعد ليلة دامية شهدت إحراق مقار أحزاب سياسية وفصائل مسلحة.

