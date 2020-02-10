بطولة العراق تستأنف بقمة قطبي العاصمة الزوراء والطلبة

أوقعت قرعة الدوري العراقي لكرة القدم الذي من المقرر ان يستأنف في 16 شباط/فبراير بعد توقف لأشهر بسبب الاحتجاجات المطلبية في البلاد، قطبي العاصمة الزوراء والطلبة وجها لوجه في الدور الأول.

وتستأنف البطولة هذا الشهر بصيغة جديدة تعتمد نظام الدوري لمرحلة واحدة بمشاركة 15 فريقا (14 مباراة لكل فريق دون ذهاب وإياب، أي لقاء واحد بين كل فريقين بدلا من لقاءين)، بعد انسحاب طوعي لخمسة فرق ضمنت بقاءها في الموسم المقبل.

وقررت غالبية الأندية في اجتماع لها الأربعاء الماضي إقامة البطولة بنظام دوري من مرحلة واحدة تتألف من 14 دورا، عوضا عن الصيغة التي كان متفقا عليها سابقا بإقامة ثلاث مجموعات تجرى مبارياتها في إقليم كردستان (شمال).

وسيخوض كل فريق مشارك في الصيغة الجديدة، سبع مباريات على ملعبه ومثلها خارجه.

وتوقفت البطولة مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي على خلفية الاحتجاجات المطلبية غير المسبوقة التي اندلعت في بغداد والعديد من مناطق جنوب العراق، والتي أدت الى مقتل نحو 550 شخصا.

وبحسب قرعة الدور الأول التي أقيمت الإثنين في مقر لجنة المسابقات، يلتقي قطبا العاصمة، إضافة الى النجف مع الصناعات، والميناء مع نفط الجنوب، والكهرباء مع النفط، وأمانة بغداد مع نفط الوسط.

ويتقابل في الدور الأول أربيل مع الحدود، والقوة الجوية ضد نفط ميسان.

ولن يخوض فريق الشرطة مباراة في هذه الجولة لارتباطه بالمشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا.

وستقام مباريات كل جولة من البطولة العراقية في اليوم ذاته.