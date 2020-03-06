بطولة الأردن: الجزيرة يعلق مشاركته احتجاجا على التحكيم

قرر نادي الجزيرة الأردني مساء الجمعة تعليق المشاركة في المسابقات المحلية ومن ضمنها بطولة الدوري، وذلك اعتراضا على التحكيم في مباراته أمام الحسين إربد أمس على ستاد الحسن في اربد (2-2).

وأعلن عن القرار الناطق الإعلامي للنادي الدكتور زياد الرميلي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء الجمعة في مقر النادي، مشيرا الى أن الجزيرة لن يتراجع عن هذا القرار ما لم يستجب الاتحاد الأردني لكرة القدم لمطالبه المشروعة.

وقال الرميلي لوكالة فرانس برس ان "القرارات التحكيمية الخاطئة حرمت الفريق من الكثير من البطولات والوصول إلى منصات التتويج".

وأشار الرميلي الى أن إدارة النادي تطالب بإعادة مباراة الجزيرة مع الحسين إربد لوجود خطأ فني يستوجب إعادتها، كما تطالب الاستعانة بحكام اجانب في جميع مباريات الفريق القادمة لعدم ثقتها بالحكم المحلي.

وهدد الرميلي باللجوء للاتحادين الدولي والآسيوي لتقديم "شكوى بحق الاتحاد الأردني بعد جمع الدلائل المتعلقة في استهداف كينونة نادي الجزيرة، بالإضافة إلى تقديم شكوى بحق لجنة أوضاع اللاعبين لازدواجيتها في التعامل مع الشكاوى المقدمة لها من قبل الأندية الأردنية لدى إدارة مكافحة الفساد".

وأشار الرميلي الى أن "للجزيرة مستحقات مالية مترتبة على الاتحاد الأردني لكرة القدم عن الأعوام 2017 و2018 و2019 تبلغ قرابة ربع مليون دينار أردني".