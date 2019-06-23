بطولة أوروبا تحت 21: إسبانيا أول المتأهلين إلى نصف النهائي

بات منتخب إسبانيا أول المتأهلين إلى الدور النصف النهائي لبطولة أوروبا تحت الـ21 عاماً السبت بفوزه على بولندا بخمسة أهداف نظيفة ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة.

سجل بابلو فورنالس وميكل أويارزابال وفابيان ودانيال سيبايوس وبروخا مايورال اهداف إسبانيا في الدقائق 17 و35 و39 و71 و90.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة عينها فازت إيطاليا على بلجيكا 3-1.

سجل لإيطاليا المستضيفة نيكولو باريلا في الدقيقة 44 وباتريك كوترون في الدقيقة 53 وفيديريكو كييزا في الدقيقة 89، وللخاسر ياري فيرشايرن في الدقيقة 79.

وأكملت بلجيكا اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد مبنزا في الدقيقة 90 لنيله بطاقة صفراء ثانية.

تصدرت إسبانيا الترتيب برصيد 6 نقاط وهو نفس رصيد إيطاليا الثانية، إنما بفارق الأهداف (+4 مقابل +3) فيما احتلت بولندا المركز الثالث بذات الرصيد 6 نقاط إنما (-3) بالأهداف، وبلجيكا أخيرة دون رصيد.

ويبقى على إيطاليا الانتظار لمعرفة مصيرها بالعبور إلى نصف النهائي، إذ يبلغ أفضل منتخب وصيف دور الأربعة، علماً ان البطولة تتألف من ثلاث مجموعات.