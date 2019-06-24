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كوبا أمريكا 2019
كرة القدم

بطولة أوروبا تجت 21: إسبانيا × فرنسا وألمانيا × رومانيا في نصف النهائي

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Twitter@UEFAUnder21

حسم منتخبا رومانيا وفرنسا بطاقتي المربع الذهبي المتبقيتين ضمن بطولة أوروبا تحت سن الـ21 عاماً الجارية في إيطالية بتعادلهما سلباً الاثنين في ختام مباريات المجموعة الثالثة والدور الأول.

فبتعادلهما، ضمن رومانيا الصدارة برصيد 7 نقاط متفوقة على فرنسا الثانية بفارق الأهداف والتي تأهلت كأفضل وصيف عن المجموعات الثلاث.
وتفوقت فرنسا على إيطاليا الثانية (6) نقاط) والدنمرك الثالثة بنفس الرصيد مع فارق الأهداف.

وفي مباراة هامشية عن المجموعة الثالثة تعادلت إنكلترا مع كرواتيا 1-1، ليحصد كل من المنتخبين أول نقطة قبل المغادرة.

وتلعب فرنسا في نصف النهائي مع إسبانيا، في حين تواجه رومانيا منتخب ألمانيا وتجري المباراتان في 27 يونيو الحالي.

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