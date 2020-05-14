بشيكتاش يعلن إصابة ثمانية من أفراده بفيروس كورونا

وقال بشيكتاش في بيان إن الاختبارات أجريت على اللاعبين وأعضاء اللجنة الفنية والعاملين في الملعب، من دون إعطاء تفاصيل عن هوية الأشخاص الثمانية الذين تبين إصابتهم بالفيروس.

وستثير هذه الإصابات المزيد من المخاوف لاسيما بعد أن حدد الاتحاد المحلي للعبة موعد 12 حزيران/يونيو لاستئناف منافسات الدوريات المحترفة المتوقفة منذ آذار/مارس.

وأكد رئيس الاتحاد نهات أوزدمير بأن المباريات ستلعب من دون جمهور لكن هذا الأمر قد يتغير استنادا الى كيفية تطور تفشي فيروس "كوفيد-19"، وذلك في وقت كشف نادي الدرجة الثانية ارزوروم سبور الاربعاء عن تسجيل 11 حالة اصابة بالفيروس، بينها أربعة لاعبين.

وسجلت تركيا رسمياً 143114 حالة إصابة بالفيروس في حين توفى 3952 شخصاً بحسب وزير الصحة الأربعاء.

وفي آذار/مارس، أعلن مدرب غلطة سراي فاتح تيريم عن إصابته بالفيروس، كما حال الحارس السابق للمنتخب التركي وبرشلونة الإسباني روشتو رتشبر، قبل أن يتعافيا.