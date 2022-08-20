بريمن يقلب الطاولة على دورتموند !

تقدّم دورتموند بهدفي يوليان برانت (45+2) والبرتغالي رافاييل غيريرو (77)، قبل أن ينتفض بريمن العائد إلى "بوندسليغا" بفضل البدلاء ليقلص بدايةً الفارق عبر الوافد الجديد الإنكليزي لي بوشانان (89) ويدرك التعادل بفضل نيكلاس شميت (90+3)، ليعود وينتزع النقاط الثلاث بفضل الاسكتلندي أوليفر بورك (90+5).

ومُني دورتموند بخسارته الأولى هذاالموسم بعد فوزين على باير ليفركوزن 1-0 وفرايبورغ 3-1، ليتراجع للمركز السادس برصيد 6 نقاط، مانحاً منافسه اللدود بايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم العشرة الماضية، فرصة الانفراد بالصدارة عندما يحلّ ضيفاً على بوخوم الأحد.

في المقابل، حافظ بريمن العائد إلى الدرجة الأولى مع شالكه هذا الموسم على سجله خالياً من الخسارة بعدما استهل مغامرته بتعادلين أمام فولفسبورغ وشتوتغارت بالنتيجة ذاتها 2-2، ليتقدم للمركز السابع مع 5 نقاط.

وفي بقية المباريات فاز هوفنهايم على باير ليفركوزن (3-0) وفرايبورغ على شتوتغارت (1-0) وماينتس على أوغسبورغ (2-1) في حين حسم التعادل نتيجة مواجهة فولفسبورغ وشالكه (0-0).