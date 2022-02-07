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كرة القدم

بريطانيا وجمهورية أيرلندا تسعيان لتنظيم "يورو 2028"

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اتفقت المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا على التقدم بملف مشترك لتنظيم بطولة أمم أوروبا عام 2028.

Reuters

جاء ذلك بعد اتفاق الدولتين على عدم التقدم بملف مشترك لتنظيم كأس العالم عام 2030.

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