بريطانيا وجمهورية أيرلندا تسعيان لتنظيم "يورو 2028" من قبل beIN SPORTS February 7, 2022 11:34 اتفقت المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا على التقدم بملف مشترك لتنظيم بطولة أمم أوروبا عام 2028. Reuters جاء ذلك بعد اتفاق الدولتين على عدم التقدم بملف مشترك لتنظيم كأس العالم عام 2030. السابق غياب الحارس نوير عقب خضوعه لجر اقرأ التالي أوفرمارس يترك أياكس بسبب رسائل اقرأ آخر الأحداث February 7, 2022 13:55 منافسة رائعة بين صلاح وماني في نهائي إفريقيا February 7, 2022 13:45 الأفراح تعم السنغال بعد الفوز التاريخي February 7, 2022 12:01 أوفرمارس يترك أياكس بسبب رسائل "غير لائقة" February 7, 2022 11:34 بريطانيا وجمهورية أيرلندا تسعيان لتنظيم يورو 2028 February 7, 2022 00:07 سيسيه يشيد بمنتخب مصر ويثمّن جهود لاعبي السنغال February 7, 2022 00:01 وائل جمعة: "نعتبر لاعبينا أبطالاً" February 6, 2022 23:52 مانيه يكشف عن رسالته لصديقه محمد صلاح February 6, 2022 23:52 أبو جبل: نعد جماهيرنا المصرية بالتعويض في القادمات February 6, 2022 23:51 ملخصات جميع مباريات كأس أمم إفريقيا February 6, 2022 23:27 مراسم تتويج السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا