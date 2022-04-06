برشلونة يلعب مباراة وديّة في أستراليا

وأوضح الـ"بلاوغرانا" في بيان أن "المباراة ستقام على ملعب أكور في سيدني، الذي يتسع لـ80 ألف مشجع".

وأضاف النادي في بيانه أن "المباراة الودية ستقام خلال أسبوع حاسم في أستراليا، لأن نهائي البطولة المحلية يقام بعد ثلاثة أيام. كما أن مهرجان فيفيد سيدني (مهرجان الموسيقى والضوء) أحد أكثر المهرجانات أهمية في أستراليا، سيقام في الأسبوع نفسه".

وقال رئيس ومدير عام الدوريات الأسترالية المحترفة داني تاوسند إنه "شيئاً فشيئاً، سنخرج رؤوسنا من الماء بعد موسم ثالث خيّم عليه كوفيد. أصبحت أستراليا ودورياتها المحترفة مرة أخرى وجهة الفرق الدولية. سيواجه أحد أفضل الفرق في العالم الأفضل في الدوري قبل النهائي الكبير ببضعة أيام. سيكون احتفالاً كبيراً للمشجعين في أستراليا خلال هذا الأسبوع".

