برشلونة يعلن رسمياً انضمامه لدوري السوبر الأوروبي

من قبل beIN SPORTS April 19, 2021 09:28 أعلن فريق برشلونة الإسباني بشكل رسمي انضمامه لدوري السوبر الأوروبي لينضم بذلك إلى الأندية الأوروبية الكبرى التي أعلنت عن تأسيس المسابقة فجر اليوم الإثنين بعد ساعات من تهديدات الاتحاد الأوروبي بعقوبات تلحق بالأندية المشاركة.