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كرة القدم

برشلونة يعلن رسمياً انضمامه لدوري السوبر الأوروبي

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أعلن فريق برشلونة الإسباني بشكل رسمي انضمامه لدوري السوبر الأوروبي لينضم بذلك إلى الأندية الأوروبية الكبرى التي أعلنت عن تأسيس المسابقة فجر اليوم الإثنين بعد ساعات من تهديدات الاتحاد الأوروبي بعقوبات تلحق بالأندية المشاركة.

AFP

 

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