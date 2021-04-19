برشلونة يعلن رسمياً انضمامه لدوري السوبر الأوروبي من قبل beIN SPORTS April 19, 2021 09:28 أعلن فريق برشلونة الإسباني بشكل رسمي انضمامه لدوري السوبر الأوروبي لينضم بذلك إلى الأندية الأوروبية الكبرى التي أعلنت عن تأسيس المسابقة فجر اليوم الإثنين بعد ساعات من تهديدات الاتحاد الأوروبي بعقوبات تلحق بالأندية المشاركة. AFP ❗️ Barça, a founding Club of the new Superleague — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 19, 2021 برشلونة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا دوري السوبر الأوروبي السابق بوروسيا دورتموند "بالأربعة" في اقرأ التالي نائب رئيس المفوضية الأوروبية ي اقرأ آخر الأحداث April 19, 2021 13:03 "يويفا" يعتمد الصيغة الجديدة لدوري الأبطال April 19, 2021 12:39 معارضة ألمانية "واضحة" لدوري السوبر الأوروبي April 19, 2021 11:59 الهلال والنصر للانفراد بالصدارة April 19, 2021 11:36 توتنهام يقيل مورينيو من منصبه April 19, 2021 10:29 فيرغسون يعارض فكرة إنشاء دوري سوبر منفصل April 19, 2021 10:17 نائب رئيس المفوضية الأوروبية ينتقد الدوري السوبر April 19, 2021 09:28 برشلونة يعلن رسمياً انضمامه لدوري السوبر الأوروبي April 19, 2021 00:48 إعلان 12 نادياً عن تأسيس دوري السوبر الأوروبي April 18, 2021 23:51 الأهلي يحقق فوزاً ثميناً على الزمالك April 18, 2021 23:43 قمة الأهلي والدحيل تنتهي بالتعادل