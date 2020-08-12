برشلونة يحدد اللاعب المصاب بفيروس كورونا

وقال برشلونة في بيان "بعد اختبارات فيروس كورونا التي أجريت بعد ظهر الثلاثاء على مجموعة من تسعة لاعبين من المقرر أن يبدأوا الموسم التحضيري اليوم، ظهر أن أحدهم إيجابياً بفيروس كوفيد-19".

وأكد الفريق الكاتالوني "لم يختلط اللاعب بأي من لاعبي الفريق الأول الذين من المقرر أن يسافروا إلى لشبونة الخميس للمشاركة في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف وصيف الدوري الإسباني أنه "بعد الساعة الخامسة مساء أعلن الفرنسي جان-كلير توديبو على وسائل التواصل الاجتماعي اصابته بفيروس كورونا المستجد".

وقال اللاعب البالغ 20 عاماً أنه يخضع لعزل منزلي ولا يشعر بأي عوارض "واتوق للعودة الى التمارين".

وانتقل توديبو إلى برشلونة من تولوز الفرنسي في كانون الثاني/يناير العام الماضي، لكنه لم يشارك كثيراً وأعير إلى شالكه الألماني.

ويلعب برشلونة في ربع النهائي ضد بايرن ميونيخ الجمعة في لشبونة بعدما أدخل الاتحاد القاري للعبة (يويفا) تعديلاً على نظام البطولة في نسختها الحالية، حيث تقام أدوارها النهائية في البرتغال خلف أبواب موصدة، وستكون مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من مواجهة واحدة عوضاً عن ذهاب وإياب، وذلك جراء تداعيات انتشار "كوفيد-19".

وأصبح لقب دوري أبطال أوروبا الفرصة الأخيرة بالنسبة لبرشلونة، بعدما فاز خصمه ريال مدريد بلقب الدوري المحلي، وودع منافسات كأس الملك من الدور ربع النهائي.

