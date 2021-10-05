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دوري الأمم الأوروبية
كرة القدم

بداية قوية لبرشلونة في دوري أبطال أوروبا للسيدات

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بدأ برشلونة الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات مسيرته بقوة في الموسم الجديد من البطولة عندما اكتسح أرسنال الإنكليزي (4-1) الثلاثاء في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة من البطولة.

وسيطرت سيدات برشلونة على بداية الشوط الأول من المباراة وسريعاً ما أحرز الهدف الأول في الدقيقة 31 عن طريق ماريونا كالدينتي قبل أن تضيف أليكسيا بوتياس الهدف الثاني في الدقيقة 42 فانتهى الشوط الأول بتقدم العملاق الكاتالوني بهدفين نظيفين.

ومع انطلاقة الشوط الثاني وتحديداً في الدقيقة 47 سجلت اسيسات اوشوالا الهدف الثالث للفريق الإسباني قبل أن تضيق فريدا مانوم الفارق بإحرازها الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 74.

واختتمت الهولندية ليكي مارتينز مهاجمة برشلونة أهداف المباراة بتسجيلها الهدف الرابع لفريقها في الدقيقة 84.

وفي افتتاح مباريات المجموعة الرابعة تعادلت سيدات بنفيكا مع نظرائهن في بايرن ميونيخ.   
 

برشلونة أرسنال دوري أبطال أوروبا للسيدات
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