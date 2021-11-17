بايرن يهزم ليون على ملعبه في دوري أبطال أوروبا للسيدات

وأحرزت اللاعبة الدولية اليابانية ساكي كوماغاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69 لتحرم ليون من التأهل إلى ربع نهائي المسابقة.

وأصبح رصيد بايرن الذي حقق فوزين وتعادل وخسارة، 7 نقاط في المركز الثاني خلف ليون الأول الذي يملك 9 نقاط والذي تكبّد خسارته الأولى بعد 3 انتصارات متتالية.

فوز بنفيكا على هاكن

وفي المجموعة ذاتها، حقق بنفيكا البرتغالي فوزا مثيرا على حساب مضيفه هاكن السويدي بهدفين لواحد.

ثلاث دقائق كانت كافية للبرتغاليات لتدوين الهدف الاول عبر كلويه لاكاس قبل ان تعادل سيدات هاكن النتيجة من خلال ايلين روبينسون من علامة الجزاء،

لكن بنفيكا استطاع في الانفاس الأخيرة أن يقتنص النقاط الثلاث عندما دونت له كاترينا أمادو هدف الفوز رافعة رصيد فريقها إلى أربع نقاط.