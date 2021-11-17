English
العربية
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
كرة القدم

بايرن يهزم ليون على ملعبه في دوري أبطال أوروبا للسيدات

من قبل

حققت سيدات نادي بايرن ميونيخ الألماني فوزاً ثميناً على سيدات ليون الفرنسي بهدف نظيف الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا للسيدات.

Reuters

وأحرزت اللاعبة الدولية اليابانية ساكي كوماغاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69 لتحرم ليون من التأهل إلى ربع نهائي المسابقة.

وأصبح رصيد بايرن الذي حقق فوزين وتعادل وخسارة، 7 نقاط في المركز الثاني خلف ليون الأول الذي يملك 9 نقاط والذي تكبّد خسارته الأولى بعد 3 انتصارات متتالية.

فوز بنفيكا على هاكن

وفي المجموعة ذاتها، حقق بنفيكا البرتغالي فوزا مثيرا على حساب مضيفه هاكن السويدي بهدفين لواحد.

ثلاث دقائق كانت كافية للبرتغاليات لتدوين الهدف الاول عبر كلويه لاكاس قبل ان تعادل سيدات هاكن النتيجة من خلال ايلين روبينسون من علامة الجزاء، 

لكن بنفيكا استطاع في الانفاس الأخيرة أن يقتنص النقاط الثلاث عندما دونت له كاترينا أمادو  هدف الفوز رافعة رصيد فريقها إلى أربع نقاط. 

دوري أبطال أوروبا للسيدات
السابق إيتو يقدم أوراق ترشحه لرئاسة ا
اقرأ
إيتو يقدم أوراق ترشحه لرئاسة الاتحاد الكاميروني
التالي

آخر الأحداث

>