بايرن يكتسح شتوتغارت ويحسم لقب بطل الخريف الشرفي

وشاءت الصدف أن يتوج العملاق البافاري بلقب بطل الخريف مرتين في عام واحد، وذلك لأن النصف الأول من الموسم الماضي امتد لما بعد العطلة الشتوية التقليدية في ألمانيا.

ورفع فريق المدرب يوليان ناغلسمان رصيده إلى 40 نقطة وابتعد في الصدارة موقتا بفارق 9 نقاط عن غريمه وملاحقه بوروسيا دورتموند الذي يستضيف الأربعاء غرويتر فورث الأخير، ما سمح له بإنهاء النصف الأول من الموسم في الصدارة قبل مباراته الأخيرة لهذا العام ضد فولفسبورغ الجمعة.

ويأمل النادي البافاري أن يصب التاريخ في صالحه بعد إحرازه لقب الخريف الشرفي للمرة الخامسة والعشرين في تاريخه، لأنه توج بطلاً للدوري في 21 من المواسم الـ24 السابقة التي أنهى فيها العام متصدراً.

ولا يبدو أن أحداً قادرٌ هذا الموسم على الوقوف بوجه زحف بايرن رغم التغيير الفني الذي حصل برحيل هانزي فليك من أجل الاشراف على المنتخب الوطني وقدوم ناغلسمان.

وكان غنابري بطل المباراة بامتياز بتسجيله الهدفين الأولين، ثم مرر كرتي الهدفين الثالث والرابع لليفاندوفسكي ليعادل الأخير الرقم القياسي لعدد الأهداف خلال عام واحد للاعب من الدوري الألماني والمسجل باسم "المدفعجي" الراحل أسطورة بايرن غيرد مولر، قبل أن يختتم بنفسه المهرجان بهدف شخصي ثالث وخامس لفريقه الذي بات أول فريق في تاريخ الدوري يسجل 52 هدفاً بعد 16 مرحلة، متفوقاً على نفسه بالذات (50 هدفاً موسم 1976-1977).

