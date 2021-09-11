بايرن يقسو على لايبزيغ وفولفسبورغ يواصل صدارته

وسجّل ليفاندوفسكي هدفاً في الشوط الأول من ركلة جزاء (12)، وأضاف جمالاً موسيالا ابن الـ 18 عاماً الهدف الثاني (47)، ثم سجّل لوروا سانيه هدفاً ثالثاً (54) قبل ان يختتم البديل الكاميروني اريك ماكسيم شوبو موتيتغ المهرجان بهدف رابع (90+1) أمام 34 ألف مشجّع على ملعب لايبزيغ في "ريد بول أرينا".

وقلّص أصحاب الأرض النتيجة بهدف مذهل للاعب الوسط النمساوي كونراد لايمر الذي أصاب الزاوية العليا من خارج المنطقة (58).

ويتربع ليفاندوفسكي على قائمة هدّافي الدوري بفارق هدف أمام النرويجي المتألق ارلينغ هالاند الذي قاد فريقه إلى بوروسيا دورتموند الى الفوز على مضيفه باير ليفركوزن 4-3 بتسجيله ثنائيته.

وعزز بايرن ميونيخ موقعه في المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين خلف فولفسبورغ الذي حقق فوزه الرابع توالياً على حساب غرويتر فورت الوافد حديثاً إلى دوري الأضواء بهدفين نظيفين سجلهما لوكاس نميشا (10) والهولندي فاوت فيخهورست (90+1 ركلة جزاء)



ثنائية هالاند

وفي القمة الثانية على ملعب "باي أرينا" في ليفركوزن، قاد هالاند فريقه بوروسيا دورتموند الى فوز متأخر وثمين على مضيفه باير 4-3.

وجاءت الوقائع هجومية بامتياز بين ليفركوزن ودورتموند، فحفلت بمهرجان من الأهداف بلغ سبعة. وسجّل هالاند (37 و77) ويوليان براندت (49) والبرتغالي رافايل غيريرو (71) أهداف بوروسيا دورتموند، وفلوريان فيرتس (9) والتشيكي باتريك شيك (45) والفرنسي موسى ديابي (55) أهداف ليفركوزن.

وانتزع بوروسيا دورتموند المركز الثالث مؤقتاً برصيد تسع نقاط بفارق الاهداف عن ماينتس الفائز على هوفنهايم بهدفين نظيفين سجلهما جوناثان بوركاردت (21) والدنماركي ماركوس اينغفارتسن (77).

واستغل بوروسيا دورتموند وماينتس تعثر فرايبورغ أمام ضيفه كولن بهدف للافايل زيخوس (89 خطأ في مرمى فريقه) مقابل هدف للفرنسي أنطومي موديست (34).

ولعب كولن بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 74 اثر طرد لاعب وسطه النمسوي فوريان كاينتس.

وتعادل أيضا اونيون برلين مع أوغسبورغ 0-0.