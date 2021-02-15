بايرن يفلت من الهزيمة أمام بيليفيلد

وعلى غرار العديد من المباريات هذا الموسم، وجد فريق المدرب هانزي فليك الذي توج الأسبوع الماضي بلقب مونديال الأندية على حساب تيغريس المكسيكي (1-صفر) وأكمل سداسيته، نفسه يلهث خلف النتيجة لكنه نجح في نهاية المطاف بأن يخرج بأقل ضرر ممكن من خلال إنقاذ نقطة.

لكن هذا التعادل، منح الأمل مجددا للايبزيغ بعدما قلص الأخير الفارق مع النادي البافاري الى خمس نقاط بفوزه الجمعة على أوغسبورغ 2-1.

وبغياب توماس مولر لإصابته بسبب فيروس كورونا وسيرج غنابري للإصابة وجيروم بواتنغ بسبب وفاة صديقته السابقة، عانى بايرن وسط تساقط الثلج بكثافة فوق عشب ملعب "أليانز أرينا" ضد فريق لم يفز على النادي البافاري في ملعبه منذ 10 آذار/مارس 1979 (صفر-4).

وأنهى بيليفيد الشوط الأول متقدما بهدفي الهولندي ميشل فلاب (9) وأموس بيبر (37)، ثم وبعدما قلص الفارق في مستهل الثاني عبر البولندي روبرت ليفاندوفسكي (48)، أعاد الضيوف الفارق إلى هدفين بفضل النمسوي كريستيان غيباور (49).

إلا أن رجال فليك حافظوا على رباطة جأشهم وسجلوا هدفين عبر الفرنسي كورنتان توليسو (57) ثم الكندي ألفونسو ديفيس (70).