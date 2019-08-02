بايرن يستأنف خصومته مع دورتموند وسط مسعاه للحصول على سانيه

وبعد صراع مرير على لقب الدوري الألماني الموسم الماضي وانتظاره حتى المرحلة الأخيرة لكي يتوج بطلاً على حساب دورتموند بالذات، يأمل بايرن أن يفتتح الموسم الجديد برفع كأس السوبر التي تجمع عادة بين بطلي الدوري والكأس، للمرة الرابعة توالياً والثامنة في تاريخه.

وأحرز النادي البافاري لقبي الدوري والكأس الموسم الماضي، فيما اكتفى دورتموند بوصافة الـ"بوندسليغا" ما منحه حق المشاركة في مباراة السبت التي ستقام على ملعبه "سيغنال إيدونا بارك" قبل أسبوعين على بداية الدوري.

ورغم أنّ كأس السوبر ليست من المسابقات التي ترتدي أهمية بالنسبة للأندية الكبرى، فإنّ مهاجم بايرن توماس مولر يريد اللقب بشدة "لأنّه سيكون الأول المهم لنا" في الموسم الجديد، مضيفاً "لهذه المباراة طابعاً متفجراً (لأنها ضد دورتموند)، نريد إظهار جاهزيتنا، سنقدم كل ما لدينا".

ولم يكن موقف زميله المدافع نيكلاس تسوله مختلفاً بتأكيده أنّ بايرن "يريد أن يعطي إشارة" بأنّه لا يزال الفريق الأهم في ألمانيا.

وحاول دورتموند هذا الصيف أن يقلّص الفجوة بينه وبين غريمه البافاري من خلال ضم الجناحين البلجيكي ثورغان هازار ويوليان براندت (لن يشارك الأخير السبت بسبب الإصابة) والمدافع نيكو شولتس، إضافة إلى استعادته خدمات قلب الدفاع ماتس هوميلس من بايرن بالذات.

ورغم نجاحه في إجراء تعاقدين مهمين للغاية بإضافة بطلي العالم الفرنسيين لوكاس هرنانديز وبنجامان بافار إلى تشكيلته، يبقى نجم مانشستر سيتي لوروا سانيه الهدف الأهم على الإطلاق بالنسبة لفريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش لتعويض رحيل الجناحين الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي "الطائر" آريين روبن.

انتقال قياسي محتمل



ووفقاً للتقارير، يبدو بايرن مستعدا لدفع مبلغ 90 مليون يورو لضم الجناح الدولي من بطل الدوري الممتاز، ما سيجعله أغلى لاعب في تاريخ النادي البافاري في حال تمت الصفقة.

وهناك حديث حتى عن أنّ بايرن أرجأ الصورة التذكارية الرسمية للفريق حتى أيلول/سبتمبر على أمل أن يكون سانيه فيها، وهو أمر كان مرجحاً جداً بحسب ما صدر عن كوفاتش الأسبوع الماضي بقوله "أتوقع بأننا سنحصل عليه"، قبل أن تتدخل إدارة النادي على الخط لتقول بأن الأمر يبدو صعباً.

واضطر كوفاتش الى الاتصال بنظيره في سيتي وسلفه في بايرن الإسباني جوسيب غوارديولا من أجل الاعتذار عن التصريح الذي أدلى به بشأن اللاعب البالغ 23 عاماً، بعد أن تلقى الكرواتي توبيخاً من إدارة النادي البافاري لأنّه تحدث عن لاعب فريق آخر.

وقال المدير الرياضي للنادي البافاري البوسني حسن صالح حميدزيتش تعليقاً على تصريح كوفاتش "الجميع يعلم جيداً أنّه لا يجب الحديث عن لاعبين ما زالوا مرتبطين بعقود (مع فرقهم)".

ورغم موقف الإدارة مما صدر عن المدرب الكرواتي، عاد الأخير الأربعاء للتأكيد "ما قلته صحيحاً"، لأنه ما زال واثقاً بإمكانية إبرام الصفقة قبل اقفال فترة الانتقالات الصيفية بعد شهر من الآن.

وبعيداً عن موضوع سانيه، يصعب تحديد هوية اللاعبين الذين سيخوض بهم كوفاتش مباراة السبت، لاسيما أنّه أشرك تشكيلة رديفة في المباراة التي خسرها الأربعاء بركلات الترجيح أمام توتنهام الإنكليزي (2-2 في الوقت الأصلي) في نهائي كأس "أودي" الرباعية الودية.

ومن أجل طمأنة الجمهور البافاري بشأن وضع النجم الفرنسي كينغسلي كومان الذي عانى الموسم الماضي من إصابات متكررة في كاحله، أكد بايرن بأنه لم يتعرض "سوى" لكدمة في ركبته خلال المباراة ضد توتنهام، لكن من المستبعد مشاركته السبت على غرار غنابري الذي يعاني من اصابة في ساقه، لكن اللاعبين "سيعودان قريباً" بحسب ما أكد كوفاتش.

ويبقى معرفة إذا كان كوفاتش سيزج بقلب الدفاع جيروم بواتنغ الذي شارك بديلاً الأربعاء ضد توتنهام وأهدر الركلة الترجيحية الحاسمة، لاسيما في ظلّ رغبة الإدارة في بيع اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً، وهو أمر يعارضه اللاعبون وعلى رأسهم مولر الذي تذمر "نحن ندور في حلقة منذ أسابيع، هذا الرجل جيروم ينفعنا كثيراً".

وستكون مباراة السبت الاختبار الجدي الأول لدورتموند الذي تحضر للموسم بأفضل طريقة من خلال انتصاراته الملفتة في مبارياته الاستعدادية أبرزها على ليفربول الإنكليزي بطل دوري الأبطال (3-2).

ورأى مهاجم الفريق الأصفر والأسود ماركو رويس أنّ "كأس السوبر مهمة لنا جميعاً، (تمنحنا فرصة) بدء الموسم بشكل جيد وأن نظهر للمشجعين ما هي مخططاتنا (على صعيد المنافسة الجدية) لكن، من الواضح أننا لسنا في قمة عطائنا (بدنياً) كما حال بايرن أيضاً".