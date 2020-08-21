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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

بايرن يتمسّك بافتتاح الموسم الجديد من البوندسليغا

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تمسّك نادي بايرن ميونيخ بتقليد استضافة حامل اللقب للمباراة الافتتاحية للدوري الألماني لكرة القدم في موسمه الجديد.

Reuters

وعرضت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم في البداية تأجيل انطلاقة بايرن ميونيخ في الموسم الجديد حتى الاثنين 21 أيلول/سبتمبر من أجل اتاحة وقت أكبر للفريق البافاري من أجل الاستعداد، بيد أنها عادت لتوضح أن حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية يريد الحفاظ على هذا التقليد الذي بدأ عام 2002 من خلال استضافة المباراة الافتتاحية.

ونتيجة لذلك سيلعب بايرن مع شالكه على ملعبه "أليانز أرينا" في ميونيخ يوم الجمعة 18 أيلول/سبتمبر في أولى مباريات الموسم الجديد.

ويخوض بايرن الأحد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في العاصمة البرتغالية لشبونة، بناء على نظام جديد لجأ إليه الاتحاد القاري (يويفا) نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الرابطة في بيان لها "أعلن بايرن ميونيخ عن رغبته في افتتاح الموسم بما يتماشى مع التقاليد والقيام بذلك دون أي وقت إضافي للتحضير".

وكانت الرابطة قد جدولت برنامج المرحلة الأولى من البوندسليغا لتكون المباراة الافتتاحية بين الوصيف بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الرابع في الموسم المنصرم، لكنها أعادت ترتيب المباريات وأجلت هذا اللقاء يوماً واحداً ليصبح في 19 أيلول/سبتمبر.            
                  
                  
 

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