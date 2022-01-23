بايرن يبتعد مجدداً ولايبزيغ يواصل صحوته

بعد فوز دورتموند على مضيفه هوفنهايم 3-2 السبت، كان بايرن مطالباً بالعودة من العاصمة بانتصاره السادس عشر للموسم من أجل إحباط عزيمة الفريق الأصفر والأسود الذي عاد ليتخلف عن فريق المدرب يوليان ناغلسمان بفارق ست نقاط.

وفي المقابل، تجمد رصيد هرتا عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق ثلاث نقاط عن منطقة الخطر.

ولم يجد العملاق البافاري صعوبة تذكر في تحقيق فوزه الخامس توالياً على هرتا برلين بعدما أنهى الشوط الأول متقدماً بهدفين، الأول في الدقيقة 25 برأسية للفرنسي كورنتان توليسو الذي سبق مارتون دارداي الى الكرة بعد عرضية من مواطنه كينغسلي كومان وحولها برأسه في شباك ألكسندر شفولو، والثاني في الدقيقة 44 لتوماس مولر إثر ركلة حرة نفذها يوزوا كيميتش.

وحصل النادي البافاري على أكثر من فرصة لتعزيز تقدمه، أبرزها لسيرج غنابري الذي فضل التسديد عوضاً عن التمرير للبولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي كان في موقع مثالي للتسجيل، فمرت محاولته بجانب القائم (60).

وأتيحت لمولر فرصة مثالية من أجل توجيه الضربة القاضية لنادي العاصمة بعدما وصلته الكرة من غنابري، إلا أنه اصطدم بتألق شفولو (65).

لكن شفولو لعب بعدها الدور الرئيس في القضاء على معنويات فريقه حين أخطأ في تمرير الكرة الى زميله المدافع لينوس غيختر، فخطفها لوروا سانيه وأودعها الشباك (74)، ثم أضاف غنابري الرابع في الدقيقة 79 بعد تمريرة من كيميتش.

وقلص البديل الهولندي يورغن إيكيلنكامب الفارق لأصحاب الأرض بعد كرة لعبت من منطقة نادي العاصمة الى المنطقة المقابلة، فحاول الحارس مانويل نوير الوصول إليها لكن المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش ضايقه ليسمح لزميله في وضع الكرة في الشباك (80).

100 فوز في 190 مباراة

وبات لايبزيغ ثاني أسرع فريق يصل إلى المئة فوز في الدوري بعد بايرن ميونيخ (100 في 190 للأول وفي 185 للثاني)،

وذلك بعدما واصل شق طريقه نحو المقدمة بقيادة مدربه الجديد تيديسكو من خلال الفوز على ضيفه فولفسبورغ 2-صفر.

واستلم تيديسكو مهمته في التاسع من كانون الأول/ديسمبر خلفاً للأميركي جيسي مارش المقال من منصبه على خلفية تقوقع الفريق في المركز الحادي عشر بعد 14 مرحلة.

وقد نجح المدرب السابق لشالكه وسبارتاك موسكو الروسي في تغيير الوضع منذ مباراته الأولى التي فاز بها على بوروسيا مونشنغلادباخ 4-1.

ويدين تيديسكو ولايبزيغ بالفوز الثالث توالياً في الدوري منذ بداية 2022 إلى المجري ويلي أوربان والكرواتي يوسكو غفارديول اللذين سجلا هدفي الأحد في آخر اللقاء (76 و84 توالياً).

وقبل مواجهته الصعبة جداً السبت المقبل في معقل بايرن ميونيخ، رفع لايبزيغ رصيده الى 31 نقطة في المركز السادس بفارق ثلاث نقاط فقط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال والذي يحتله حالياً أونيون برلين.