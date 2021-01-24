بايرن ميونيخ ينتصر وليفاندوفسكي يقترب ونوير يدخل التاريخ



ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 42 نقطة مبتعداً بفارق 7 نقاط عن وصيفه لايبزيغ و10 عن كلّ من باير ليفركوزن وفولفسبورغ.

ونجح بايرن في افتتاح التسجيل عن طريق مهاجمه المخضرم توماس مولر الذي استغل تمريرة كيميتش ليتابع الكرة برأسه داخل الشباك (33).



وتابع مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي هوايته المفضلة وسعيه لتحطيم الرقم القياسي من الأهداف في الدوري في موسم واحد المسجل باسم مهاجم الفريق السابق غيرد مولر مع 40 هدفاً بتسجيله أحد اهداف فريقه (54).

ويملك ليفاندوفسكي صاحب الـ23 هدفاً ستة أهداف أكثر من مولر في الفترة عينها من موسم 1971-1972 عندما نجح الأخير في تحقيق انجازه.

وسجل بايرن ميونيخ هدفين في أواخر المباراة، الأول عبر مولر والثاني بواسطة مدافعه النمسوي دافيد ألابا.

وحال حارس مرمى شالكه رالف فايهرمان دون تسجيل بايرن ميونيخ المزيد من الأهداف لأنه تصدى لأكثر من محاولة للفريق البافاري لا سيما في الشوط الثاني.

في المقابل، نجح نوير في الانفراد بالرقم القياسي في عدد المباريات التي احتفظ فيها بنظافة شباكه (197) بعد ان كان يتقاسم هذا الرقم مع حارس مرمى بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا أوليفر كان.