بايرن ميونيخ يمدد عقد تشوبو موتينغ لمدة عامين



وانتقل تشوبو موتينغ إلى النادي البافاري الصيف الماضي قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، وسجل معه تسعة أهداف في 32 مباراة في مختلف المسابقات.



وسجل تشوبو موتينغ على الخصوص أربعة أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا بينها ثنائية في مرمى فريقه السابق سان جرمان في ربع النهائي عندما كان هداف البافاري الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي غائباً بسبب الإصابة، لكنه لم يجنب بايرن ميونيخ الإقصاء.



وقال تشوبو موتينغ في تصريح نشره النادي البافاري "أريد الاستمرار في الفوز مع هذا الفريق"، مضيفاً "أود الوصول إلى نهائي مسابقة كأس ألمانيا والفوز بدوري أبطال أوروبا بشكل مثالي".

