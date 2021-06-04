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بطولة أمم أوروبا 2020
كرة القدم

بايرن ميونيخ يمدد عقد تشوبو موتينغ لمدة عامين

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أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم الجمعة تمديد عقد مهاجمه الدولي الكاميروني إريك-مكسيم تشوبو موتينغ لمدة عامين حتى 2023.

AFP


وانتقل تشوبو موتينغ إلى النادي البافاري الصيف الماضي قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، وسجل معه تسعة أهداف في 32 مباراة في مختلف المسابقات.

وسجل تشوبو موتينغ على الخصوص أربعة أهداف في مسابقة دوري أبطال أوروبا بينها ثنائية في مرمى فريقه السابق سان جرمان في ربع النهائي عندما كان هداف البافاري الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي غائباً بسبب الإصابة، لكنه لم يجنب بايرن ميونيخ الإقصاء.

وقال تشوبو موتينغ في تصريح نشره النادي البافاري "أريد الاستمرار في الفوز مع هذا الفريق"، مضيفاً "أود الوصول إلى نهائي مسابقة كأس ألمانيا والفوز بدوري أبطال أوروبا بشكل مثالي".
 

بايرن ميونيخ إيريك ماكسيم تشوبو-موتينغ
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