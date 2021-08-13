بايرن ميونيخ يكتفي بالتعادل مع مونشنغلادباخ

تقدم أصحاب الأرض بواسطة المهاجم الفرنسي الحسن بليا (10) قبل أن يدرك البولندي روبرت ليفاندوفسكي التعادل (42).

وسمحت رابطة الدوري الالماني بعودة الجماهير الى الملاعب لكن بنسبة 50 في المئة من سعة الملعب وبالتالي تابع المباراة نحو 25 ألف متفرج على ملعب بوروسيا بارك الذي يتسع لـ 50 الفاً.

وخاض المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو المنتقل الى بايرن من لايبزيغ أول مباراة رسمية له في صفوف فريقه الجديد، فلعب الى جانب نيكلاس سوله.

أما مونشنغلادباخ فكان بدوره يخوض أول مباراة رسمية له بإشراف مدربه الجديد ادي هوتر الذي حل بدلاً من ماركو روزه الذي انتقل للإشراف على بوروسيا دورتموند.



