بايرن ميونيخ يكتسح كولن ويستعيد نغمة الانتصارات

وكان الفريق البافاري تعادل على ملعبه مع أرمينيا بيليفيلد 3-3، ثم سقط امام آينتراخت فرانكفورت 1-2 في الجولتين الماضيتين، فتقلص الفارق مع منافسه لايبزيغ.

وأحرز بايرن الذي تأسس في 27 شباط/فبراير عام 1900 لقب الدوري المحلي 30 مرة (رقم قياسي) وكأس ألمانيا 20 مرة (رقم قياسي ايضاً) بالإضافة الى ستة القاب في دوري ابطال اوروبا.

مولر وغنابري يتعافيان

وتعافى مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر من اصابته بفيروس كورونا وبدأ المباراة على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، شأنه في ذلك شأن سيرج غنابري الذي شفي من إصابة بتمزق عضلي.

وكان كولن حقق نتائج مميزة ضد الفرق الكبيرة هذا الموسم حيث فاز على بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ خارج ملعبه، وتعادل مع لايبزيغ على أرضه.

تشوبو موتينغ يعرف طريق الشباك.

نجح بايرن ميونيخ في افتتاح التسجيل بواسطة مهاجمه الكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ إثر تمريرة عرضية من ليون غوريتسكا (18). والهدف هو الاول للمهاجم الكاميروني في صفوف بايرن ميونيخ في الدوري منذ انتقاله اليه مطلع الموسم الحالي بعد نهاية عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي.

وبات تشوبو موتينغ ثالث لاعب افريقي يسجل هدفاً لبايرن ميونيخ بعد الغاني سامي كوفور (7 أهداف) والمغربي مهدي بنعطية هدفين.

ثم أضاف الفريق البافاري الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة رائعة بين الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي مرر كرة بالكعب باتجاه غوريتسكا ثم راوغ الأخير مدافعاً من خلال تمرير الكرة بين ساقيه قبل أن يعيدها إلى البولندي الذي تابعها داخل الشباك في الدقيقة 34.

وفي مطلع الشوط الثاني استغل كولن سوء تفاهم بين قلبي دفاع بايرن جيروم بواتنغ والنمساوي دافيد الابا ليخطف التونسي الياس السخيري الكرة ويسددها من فوق الحارس مانويل نوير في الدقيقة 49.

وشارك مولر منتصف الشوط الثاني وبعد مرور 32 ثانية فقط من نزوله، مرر كرة حاسمة باتجاه ليفاندوفسكي ليسددها الأخير داخل الشباك ليعزز تقدم فريقه في الدقيقة 65.

والهدف هو الثامن والعشرون لليفاندوفسكي في 23 مباراة في بوندسليغا.

ويسعى ليفاندوفسكي إلى معادلة أو كسر الرقم القياسي لأفضل هداف في موسم واحد في الدوري الالماني والمسجل باسم لاعب آخر من بايرن ميونيخ هو الأسطورة غيرد مولر الذي سجل 40 هدفا موسم 1971-72.

ومرة جديدة كاد كولن يقلص الفارق عندما انتزع دومينيك دريكسلر الكرة من نوير خارج منطقة والمرمى مشرع امامه لكنه سدد في القائم (75).

وسجل غنابري الذي شارك احتياطياً منتصف الشوط الثاني الهدف الرابع إثر تمريرة الفرنسي لوكا هرنانديز (83)، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الخامس بكرة رأسية في الدقيقة 86.

دورتموند يتابع صحوته

وتابع بوروسيا دورتموند صحوته في الآونة الاخيرة وتغلب على أرمينيا بيليفيلد بثلاثية نظيفة جاءت جميعها في الشوط الثاني وتناوب على تسجيلها محمود دحود الألماني الجنسية والسوري الأصل (48) والإنكليزي جايدون سانشو (58 من ركلة جزاء) والبرازيلي رينييه في الدقيقة 81.

وعزز فولفسبورغ مركزه الثالث بالفوز على هرتا برلين بهدفين سجلهما لوكاس كليونتر (38 خطا في مرماه) وماكسانس لاكروا في الدقيقة 89.

